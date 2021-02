Con el fin de mitigar la propagación del COVID-19 , el gobierno del presidente Francisco Sagasti , en conjunto con su Consejo de Ministros, anunció este último miércoles algunos reajustes a las medidas sanitarias que se han venido tomando hasta ahora para darle lucha al coronavirus.

Dentro de estas modificaciones, hay que tomar en cuenta que la más importante es que en Lima, Callao y aquellas provincias que han forman parte del nivel de riesgo extremo de alerta sanitaria ya no se encuentran bajo cuarentena obligatoria. Además, se hicieron ajustes en los horarios del toque de queda.

Desde este lunes 1 de marzo, hasta el 14 de marzo, de lunes a sábado, el toque de queda se iniciará a las 9 pm y acabará a las 4 a.m. Además, los dos primeros domingos del mes de marzo (7 y 14 de marzo) la inmovilización social obligatoria se dará durante todo el día.

¿Podrás salir de casa a caminar o realizar ejercicios físicos los domingos con las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno?

Tomando en cuenta las nuevas medidas, los domingos (7 y 14 de marzo) serán de inmovilización social obligatoria en aquellas provincias que estén dentro del nivel de riesgo extremo de alerta sanitaria, por lo que no se podrá salir a hacer ejercicios o a caminar. Solo podrán transitar por las calles aquellos que cuenten con su pase laboral actualizado. El resto de ciudadanos tendrá que hacer ejercicios de lunes a sábado, desde las 4 a.m. hasta las 9:00 p.m., horario en el que no regirá el toque de queda.

¿Cuáles son las provincias que están en nivel de riesgo extremo de alerta sanitaria?

- Áncash: Huaraz

-Ayacucho: Huamanga

-Cusco: Canchis

-Huancavelica: Huancavelica y Tayacaja

-Huánuco: Huánuco.

-Ica: Ica y Chincha.

-Junín: Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Satipo y Chupaca.

-Lima: Lima Metropolitana, Callao, Huaura, Barranca, Huarochirí y Huaral.

-Loreto: Maynas

- Moquegua: Ilo

-Pasco: Oxapampa

- Puno: Puno

-Tacna: Tacna





