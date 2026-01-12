Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, con el propósito de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese sentido, durante esta temporada, diversas instituciones de educación superior de prestigio realizan el examen de admisión, como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que llevará a cabo este proceso durante febrero 2026. En esta oportunidad, una de las novedades que presenta esta casa de estudios es la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial, que contará con un total de 30 vacantes, con la finalidad de impulsar la formación de una nueva generación de ingenieros que ayuden a contribuir a la transformación de los sectores productivos a nivel nacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LA UNI OFRECERÁ 30 VACANTES PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SU EXAMEN DE ADMISIÓN 2026

En una entrevista para la Agencia Andina, la Universidad Nacional de Ingeniería informó que desarrollará en tres jornadas diferentes su examen de admisión 2026, programadas para los días 16, 18 y 20 de febrero. En esta oportunidad, la UNI oficializó a la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial con 30 vacantes para el presente proceso y esperan contar con más para las siguientes, como parte de una estrategia necesaria para tener profesionales que ayuden a resolver problemas reales en el Perú. El coordinador de la Maestría en IA de la UNI, Wester Zela, indicó que el objetivo de la profesión es consolidar el dominio de los fundamentos de la IA para aplicarlas al mundo real mediante una ingeniería sólida que permita responder a las problemáticas concretas del país.

Asimismo, Zela mencionó que la universidad viene impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial durante este tiempo, por lo que han optado por implementar laboratorios especializados y modernos equipamientos, como robots humanoides, lo cual los atribuye como pioneros en el país. Eso no es todo, según reveló el coordinador, la UNI espera comprar un supercomputador y que la nueva infraestructura actualmente en construcción estará enfocada en potenciar esta especialidad y su aplicación práctica. “No solo hubo buena voluntad, sino un sentido de país al entender que esta carrera era necesaria”, explicó Wester Zela para la Agencia Andina.

¿QUÉ DIJO UN INGENIERO ARGENTINO SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS EN LA UNI?

En una entrevista para los alumnos de ‘Inspírate UNI’, el ingeniero argentino Damián estuvo comentando sobre los diversos desafíos que enfrentan los jóvenes en su época estudiantil en la universidad. Durante la charla, se le consultó su opinión sobre las evaluaciones en la resolución de ecuaciones, a lo que el profesional enfatizó en la necesidad de mejorar el método de estudio con el fin de fomentar el pensamiento crítico. Así, advirtió que un número considerable de estudiantes suele desarrollar procedimientos para resolver los ejercicios de manera mecánica, sin llegar a comprender a fondo el concepto teórico que los sustenta.

“Hay que cambiar estas cosas. Que resuelvan un ejercicio sin entender qué están haciendo (significa) entonces que no alcanza cierta profundidad o complejidad en su entendimiento. Piensan que entender matemática es aprenderse la fórmula y reemplazar los valores. Eso no es matemática. Eso lo puede hacer cualquiera. Entender la matemática es poder comprender el porqué de esa fórmula, de dónde viene, qué está representado, si se puede entender de otra manera o gráficamente. Entender eso es fundamental, no hacer solamente ejercicios”, sostuvo el ingeniero.