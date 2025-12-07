Con la llegada de los feriados de este 8 y 9 de diciembre, debido a dos importantes efemérides, muchos peruanos aprovecharán para disfrutar de unos días alejados de la trajinada rutina. Durante estas fechas de descanso oficial, la ciudadanía capta las diferentes ofertas turísticas, ya sea para disfrutar de las playas, recorrer hermosos lugares paisajísticos del país o simplemente para quedarse en casa junto a sus seres queridos. Sin embargo, en el marco de las celebraciones de fin de año, otros acudirán a los supermercados para adquirir los insumos destinados a la cena de Navidad y Año Nuevo. De esta manera, varios de estos establecimientos, como Plaza Vea, Metro, Tottus, Makro, entre otros, dieron a conocer su horario de atención para los feriados nacionales, a fin de que la población pueda organizarse y evitar contratiempos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS SUPERMERCADOS PARA ESTE 8 Y 9 DE DICIEMBRE?

Este lunes 8 y martes 9 de diciembre de 2025 serán feriados nacionales en el Perú debido al Día de la Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho, respectivamente. Estos días son usados principalmente por los peruanos para dirigirse a los centros comerciales o supermercados para realizar sus compras de fin de año. Así, a través de sus redes sociales oficiales, los principales establecimientos del país informaron sobre sus horarios de atención durante estos días inhábiles, con el objetivo de que puedan aprovechar estas jornadas con mayor anticipación, aunque en algunos de ellos podría variar. A continuación, La República presentó los horarios especiales de las principales cadenas para el feriado largo en el país:

Tottus : 07:00 a. m. a 10:00 p. m.

: 07:00 a. m. a 10:00 p. m. Makro : 07:00 a.m. a 10:00 p.m. (en algunas hasta las 11:00 p. m.)

: 07:00 a.m. a 10:00 p.m. (en algunas hasta las 11:00 p. m.) Vivanda : 08:00 a. m. a 10:00 p. m.

: 08:00 a. m. a 10:00 p. m. Plaza Vea : 08:00 a. m. a 10:00 p. m.

: 08:00 a. m. a 10:00 p. m. Mass : 07:00 a. m. a 10:00 p. m.

: 07:00 a. m. a 10:00 p. m. Wong : 07:00 a. m. a 10:00 p. m.

: 07:00 a. m. a 10:00 p. m. Metro: 08:00 a. m. a 10:00 p. m.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE POR TRABAJAR EN FERIADO?

El último mes del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios a nivel nacional sin excepción se suspendan con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado. Cabe mencionar que, el siguiente feriado del mes será el jueves 25 de diciembre por Navidad y el viernes 26 declarado como día no laborable (sector público).

