Por Manuel Gomez

A poco de finalizar septiembre 2026, el Banco de la Nación informó que continúa con el pago de pensiones a los jubilados del régimen del Decreto Ley n.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Los depósitos se realizan de manera progresiva en las cuentas bancarias de los adultos mayores, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. En tanto, los trabajadores públicos cobran su remuneración a partir de la tercera semana del presente mes. Así, este aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.