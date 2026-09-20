A poco de finalizar septiembre 2026, el Banco de la Nación informó que continúa con el pago de pensiones a los jubilados del régimen del Decreto Ley n.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Los depósitos se realizan de manera progresiva en las cuentas bancarias de los adultos mayores, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. En tanto, los trabajadores públicos cobran su remuneración a partir de la tercera semana del presente mes. Así, este aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
Actualmente, 715 422 adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), bajo el Decreto Ley n.° 19990, forman parte del primer grupo que viene cobrando su pensión desde el 7 de septiembre. Así, este grupo puede acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero, en caso lo hayan solicitado, en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. Por consiguiente, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas cobren su dinero, conforme al siguiente cronograma:
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | lunes 7 de septiembre
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | martes 8 de septiembre
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | miércoles 9 de septiembre
- Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | jueves 10 de septiembre
- Pago a domicilio | del lunes 14 al miércoles 23 de septiembre.
Es importante mencionar que, los pensionistas comprendidos en los Decretos Ley n.° 18846 y n.° 20530 recibieron el pago en sus cuentas bancarias el 11 de septiembre. En el caso de quienes cuentan con la modalidad de pago a domicilio, la entrega se efectuará del 17 al 23 de septiembre.
En el marco de la campaña “Voto Informado y Herramientas contra la Desinformación”, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrollaron en Cusco una charla dirigida a pensionistas para brindarles recomendaciones que les permitan identificar información falsa y prevenir posibles estafas relacionadas con bonos, beneficios y trámites. Así, ambos organismos presentaron, según la información compartida por El Popular, un listado de situaciones de riesgo y las sugerencias que deben seguir los afiliados ante estos casos:
- Mensaje sobre un supuesto bono: verificar la información en los canales oficiales de la ONP.
- Solicitud de datos personales: no compartir información sin confirmar primero quién la solicita y con qué finalidad.
- Cobro por un supuesto trámite: consultar previamente con la ONP antes de realizar cualquier pago.
- Mensaje sospechoso: no abrir enlaces ni proporcionar datos personales o información confidencial.