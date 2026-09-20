A poco de finalizar septiembre 2026, el Banco de la Nación informó que continúa con el pago de pensiones a los jubilados del régimen del Decreto Ley n.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Los depósitos se realizan de manera progresiva en las cuentas bancarias de los adultos mayores, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. En tanto, los trabajadores públicos cobran su remuneración a partir de la tercera semana del presente mes. Así, este aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ JUBILADOS DE LA ONP COBRAN ESTE 23 DE SEPTIEMBRE?

Actualmente, 715 422 adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), bajo el Decreto Ley n.° 19990, forman parte del primer grupo que viene cobrando su pensión desde el 7 de septiembre. Así, este grupo puede acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero, en caso lo hayan solicitado, en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. Por consiguiente, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas cobren su dinero, conforme al siguiente cronograma:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | lunes 7 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | martes 8 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | miércoles 9 de septiembre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | jueves 10 de septiembre

Pago a domicilio | del lunes 14 al miércoles 23 de septiembre.

Es importante mencionar que, los pensionistas comprendidos en los Decretos Ley n.° 18846 y n.° 20530 recibieron el pago en sus cuentas bancarias el 11 de septiembre. En el caso de quienes cuentan con la modalidad de pago a domicilio, la entrega se efectuará del 17 al 23 de septiembre.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS POR SUPUESTOS MENSAJES DE LA ONP A SUS PENSIONISTAS?

En el marco de la campaña “Voto Informado y Herramientas contra la Desinformación”, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrollaron en Cusco una charla dirigida a pensionistas para brindarles recomendaciones que les permitan identificar información falsa y prevenir posibles estafas relacionadas con bonos, beneficios y trámites. Así, ambos organismos presentaron, según la información compartida por El Popular, un listado de situaciones de riesgo y las sugerencias que deben seguir los afiliados ante estos casos: