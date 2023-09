Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) es muy importante para cualquier por distintos motivos, como realizar algún trámite, recibir algún pago, ingresar a alguna entidad bancaria o simplemente identificarse ante las autoridades ante cualquier situación.

Debido a la importancia de este documento, es recomendable tenerlo vigente, por lo cual es necesario que sea renovado cada ocho años en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, esta medida no aplica obligatoriamente para todas las personas, ya que existe un grupo de edad que puede tener su DNI sin fecha de caducidad.

¿A QUÉ GRUPO DE PERSONAS YA NO SE LE CADUCA EL DNI Y POR QUÉ?

Las personas que gozan del beneficio de no tener que renovar su DNI son los adultos mayores de 60 años, a quienes les figura la descripción “no caduca” en un recuadro donde a otras personas les aparece la fecha de caducidad de su documento.

El principal motivo por el que esta personas no cuentan con fecha de vencimiento en sus DNI es para evitar que se movilicen a realizar tediosos trámites de renovación y así cuiden su salud. De esta manera, podrán realizar todas las operaciones necesarias y hasta votar en los procesos electorales sin ningún inconveniente.

¿CÓMO RENOVAR EL DNI SI YA SE ENCUENTRA VENCIDO?

En el caso de los otros grupos de edad, si es obligatorio que renueven el DNI para mantenerlo vigente.

Si tu documento ya ha vencido, debes seguir los siguientes pasos para tenerlo actualizado:

Entra a la página de “Renovación por caducidad del DNI” del Reniec.

Haz clic en “Continuar”.

Dirígete a “Términos y condiciones”, lee los términos y acéptalos.

Entra a “Empezar el trámite” y luego agrega tus datos personales.

Descarga en tu celular la app DNI BioFacial y tómate una foto para validar tu identidad.

Certifica tus datos.

Sigue las instrucciones.

Elige en qué sede recogerás el nuevo DNI.

Finalmente, recibirás un reporte del trámite realizado en tu correo electrónico.

¿CUÁNTO TIEMPO ANTES DE LA FECHA DE CADUCIDAD ES RECOMENDABLE RENOVAR EL DNI?

Si su documento de identidad está a punto de vencer, lo recomendable es realizar el trámite de renovación dos meses antes de la fecha de caducidad. De esta manera, cuando se complete el procedimiento, ya contarás con el documento vigente antes de que el otro llegue a vencer.

¿QUÉ SUCEDE SI UNA PERSONA NO RENUEVA SU DNI?

El hecho de tener un DNI vencido podría limitar la identificación de las personas y su acceso a distintos procesos. Por ejemplo, no podrá realizar trámites en las municipalidades, no podrá firmar contratos, no podrá obtener una copia certificada de una partida ni tampoco podrá continuar con el trámite de su matrimonio o divorcio.

Además, en los bancos o entidades financieras quedará impedido de realizar cualquier transacción en la que le soliciten su DNI porque solo se efectúan con el documento vigente. En ese sentido, y de ser el caso, no podrá renovar sus tarjetas vencidas, no podrá cobrar los bonos que haya entregado el Estado para hacer frente a las dificultades económicas como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, y tampoco podrá efectuar compras con sus tarjetas de crédito.

Tampoco podrá desarrollar trámites en la Sunarp, trámites notariales, trámites de brevete, diligencia en juzgado de familia, comprar un inmueble o un vehículo, realizar viajes al interior del país y menos al extranjero. En el caso de que sea una persona beneficiada con ayuda por parte del Estado, no podrá recibir los bonos económicos.