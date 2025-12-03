La Línea 2 del Metro de Lima anunció que detendrá completamente sus operaciones este sábado 6 de diciembre, una medida que afectará a miles de usuarios que utilizan el servicio a diario. La decisión fue comunicada por la concesionaria a pocos días de la fecha programada.

El cierre será temporal y responde a trabajos internos que la empresa considera indispensables para el funcionamiento del sistema. Ante ello, se recomienda a los pasajeros tomar previsiones para esa jornada. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LA LÍNEA 2 SUSPENDERÁ SU SERVICIO ESTE 6 DE DICIEMBRE?

La empresa concesionaria informó que el cierre temporal responde a labores programadas de mantenimiento general, necesarias para conservar en buenas condiciones el sistema subterráneo y automatizado que opera en el tramo inicial.

Estas intervenciones comprenden revisiones electromecánicas, ajustes en los sistemas de control y señalización, análisis técnicos de los equipos y trabajos de limpieza especializada dentro de túneles y áreas operativas. Además, estas tareas forman parte de un plan preventivo que se ejecuta varias veces al año para garantizar continuidad operativa sin contratiempos.

Con estas acciones se busca prevenir fallas, corregir posibles inconvenientes y prolongar la vida útil del sistema ante el incremento sostenido de usuarios que viajan diariamente en este corredor.

Línea 2 del Metro de Lima. (Foto: Andina)

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO?

Durante todo el sábado 6 de diciembre, ninguna estación abrirá sus puertas, ya que la suspensión abarcará la franja usual de funcionamiento, que comienza a las 6:00 a.m. y culmina a las 11:00 p.m. La compañía precisó que todas las instalaciones quedarán inactivas mientras se desarrollan los trabajos técnicos, motivo por el cual no se movilizarán trenes a lo largo del tramo.

La atención al público se reanudará sin variaciones el domingo 7 de diciembre, manteniendo el cronograma regular que conocen los pasajeros, según informa Infobae.

¿QUÉ ESTACIONES QUEDARÁN SIN ATENCIÓN DURANTE EL CORTE DEL SERVICIO?

Las cinco estaciones que integran la Etapa 1A estarán completamente cerradas durante la jornada de mantenimiento. Este tramo, vigente desde diciembre de 2023, comprende:

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

Este segmento de cinco kilómetros ha funcionado como un enlace directo entre zonas residenciales, centros comerciales y vías urbanas desde su apertura, permitiendo el desplazamiento de cerca de 50 mil usuarios en días habituales.

Debido a su importancia para la movilidad local, la empresa pidió a los pasajeros considerar rutas alternas mientras dure la suspensión temporal.

¿CÓMO AVANZA EL PROYECTO COMPLETO DE LA LÍNEA 2 Y QUÉ SE ESPERA A FUTURO?

El proyecto integral de la Línea 2 apunta a unir Ate con el Callao mediante un trayecto subterráneo de 27 kilómetros y 27 estaciones, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje en comparación con el transporte convencional. Diversos puntos del tramo central ya muestran avances significativos, como las estaciones La Alborada, Plaza Bolognesi e Insurgentes, cuyas obras superan el 90% de progreso. Tanto la concesionaria como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantienen la meta de entregar la línea completa en 2028, recordando que cualquier ajuste o novedad será comunicado a través de canales oficiales.