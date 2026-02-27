Hoy las campañas permanentes e itinerantes se acentúan en Perú, y a nivel nacional gracias al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que junto a diversas instituciones, termina llevando a cabo el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. A propósito de ello, y en relación a anunciada gratuidad de cédula digital por todo el 2026, resulta importante hacer mención de aquellos grupos específicos conformados por ciudadanos peruanos, y que según dicho organismo autónomo, pueden acceder gratuitamente a trámite de inscripción o renovación, entre otros tipos de gestión buscando reducir brechas entre poblaciones vulnerables.

DESCUBRE SI ERES UNO DE LOS GRANDES BENEFICIARIOS PARA PODER OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO GRATUITAMENTE

A nivel nacional, el gobierno peruano mediante el RENIEC, impulsa campañas para facilitar el otorgamiento de DNIe sin costo alguno, siendo 700 mil las cédulas que han sido aprobadas con el objetivo de reducir las brechas de identificación y documentación durante el 2026.

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto a dicho organismo autónomo, y hacia los meses de enero y febrero, por ejemplo, resulta importante destacar que desde fines de diciembre 2025 figura autorizada la gratuidad de 627 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y divididos de la siguiente forma para favorecer a estos grupos poblacionales:

Primer Grupo (470 mil DNIe)

- Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares.

- Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en centros de atención del RENIEC.

- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de los procesos electorales 2026

- Personas Con Discapacidad (PCD) mayores y menores de edad

Segundo Grupo (157 mil DNIe)

- Personas en situación de pobreza y pobreza extrema mayores y menores de edad que cuenten con la clasificación socioeconómica - SISFOH.

- Personas adultas mayores a partir de los 60 años en situación de especial vulnerabilidad.

- Mayores y menores de edad de 0 a 17 años que figuren incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP) en ámbitos de comunidades nativas y alto andinas.

- Población en situación de vulnerabilidad y especial protección, cuya condición se encuentre debidamente justificada.

- Población indígena u originaria de las zonas del VRAEM, frontera y aquellas afectadas por otras situaciones que generen barreras económicas.

- Bomberos Voluntarios a nivel nacional, y en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Resulta importante destacar que las disposiciones para el trámite de DNI electrónicos gratuitos por parte del RENIEC, hoy figuran establecidas mediante la aprobación de las resoluciones N° 000211 y 000213 de 2025, y en ese sentido ambas entran en vigencia desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre.

LAS CAMPAÑAS PERMANENTES DE DNIE GRATUITO QUE EL RENIEC IMPULSA A NIVEL NACIONAL

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo del RENIEC, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo poblaciones vulnerables que gratuitamente cuentan con la posibilidad de obtener el DNIe por primera vez, o en todo caso renovarlo.

Transcurridos ya los 12 meses de 2025, arranca el Año Nuevo 2026 con la información referente a la estratégica alianza concretada entre dicho organismo autónomo, y las siguientes instituciones que continúan promoviendo la realización de campañas permanentes para la tramitación gratuita de la cédula digital provista de hasta 64 elementos de seguridad, y por las cuales figuran programadas varias fechas durante los meses de enero y febrero:

ÁNCASH

- Municipalidad de Chimbote, Jr. Enrique Palacios 321

- Horario: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

AMAZONAS

- Biblioteca Municipal de Chachapoyas, Jr. Ortiz Arrieta 850

- Horario: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

CAJAMARCA

- Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N° 414

- Parroquia “San Luis Gonzaga” de Jaén, Calle San Luis 490-498 (Sector Morro Alto)

HORARIO: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

LIMA

- Cercado de Lima (Casa Vecinal N° 1, Jr. Cañete 100)

- San Juan de Miraflores (Palacio Municipal, Av. Belisario Suárez 1075)

- Villa El Salvador (Villa del Adulto Mayor, Sector 3/Grupo 8)

- Los Olivos (Explanada de la municipalidad)

- San Juan de Lurigancho (Subgerencia de Programa Social, Av. El Bosque 331 - Urb. Canto Grande)

- Independencia (DEMUNA, Av. Túpac Amaru km 4.5)

- Comas (Municipalidad, Av. España N° 4)

- Carabayllo (Estadio Ricardo Palma, Av. San Martín 350 - Urb. Santa Isabel)

- San Borja (IIEI 554 Virgen de Lourdes, Av. Arqueología 299)

- Miraflores (Casa Tovar, Calle Manuel Tovar 255 / Casa de la Mujer, Calle José Gálvez 671)

De acuerdo a la información compartida por parte del RENIEC, el denominado “Verano Inclusivo” resalta como campaña permanente de DNIe gratuito que durante los meses de enero y febrero del 2026, permitirá habilitar un punto de atención fijo en las regiones mencionadas, y otras como Loreto, Piura y Puno, a fin de beneficiar a los siguientes grupos poblacionales:

Niños y adolescentes (0 - 17 años)

Adultos mayores (De 60 años a más)

PCD

ASÍ PUEDES TERMINAR OBTENIENDO EL DNIE BAJO COSTO PROMOCIONAL

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, ha dejado de efectivizarse, y tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a una versión 3.0 cuya cédula cuenta con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo termina confirmando el RENIEC, y oficialmente dando a conocer que ya no se imprimirán ambos carné convencionales, y desde el 28 de agosto de 2025, pasa a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNIe 3.0 ha pasado a convertirse en la única cédula que el RENIEC emite desde agosto 2025, dejando así de lado a los convencionales de color azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

Según la información compartida por parte de dicho organismo autónomo, este DNIe 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta el 12 de abril 2026 costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo renueven o soliciten por primera vez, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

LOS DOCUMENTOS QUE DEBES PRESENTAR PARA TRAMITAR TU DNIE POR PRIMERA VEZ

Ficha Registral suscrita por el titular, y con carácter de Declaración Jurada.

- Formato para ser llenado te lo proporciona el registrador de turno.

Copia Certificada de Acta de Nacimiento.

- Este requisito no será necesario si el acta figura en base de datos del RENIEC.

Un recibo impreso o digital de Agua, Teléfono, Predial o Arbitrios con antigüedad máxima de 6 meses.

Copia simple de la Constancia de Inscripción Militar (CIM), si cuentas con ella.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos.

SIGUE ESTOS 3 PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE DNIE HOY VÍA RENIEC

Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, oficinas del BCP, Yape, o a través de ViaBCP.

Con el voucher de pago recibido, y la documentación requerida, acércate al RENIEC o MAC más cercano a tu domicilio a fin de entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento acceder a la entrega de ticket de recojo.

Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.