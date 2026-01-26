En Perú, las campañas fijas y móviles se intensifican en todo el país, impulsadas por el RENIEC en coordinación con diversas entidades, con el fin de facilitar el DNI electrónico. En el marco de la gratuidad anunciada para 2026, este organismo ha detallado qué personas pueden realizar trámites de inscripción o renovación, entre otras gestiones, agrupándolas en categorías específicas para favorecer a colectivos vulnerables y reducir desigualdades.

¿Accedes al DNI electrónico gratis en 2026? Reniec ya publicó la lista de beneficiarios: Mírala AQUÍ

En todo el territorio nacional, el Estado, a través del RENIEC, promueve iniciativas para otorgar el DNI electrónico gratuitamente. Durante 2026 se han autorizado 700 mil documentos con la finalidad de disminuir la falta de identificación y documentación.

Además, en el marco de las actividades programadas junto a municipalidades distritales para enero y febrero, se aprobó desde finales de diciembre de 2025 la gratuidad de 627 mil trámites en el RUIPN. Estas atenciones están destinadas a ciertos colectivos específicos, con el fin de apoyar a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al documento.

Primer Grupo (470 mil DNIe)

- Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares.

- Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en centros de atención del RENIEC.

- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de los procesos electorales 2026

- Personas Con Discapacidad (PCD) mayores y menores de edad

Segundo Grupo (157 mil DNIe)

- Personas en situación de pobreza y pobreza extrema mayores y menores de edad que cuenten con la clasificación socioeconómica - SISFOH.

- Personas adultas mayores a partir de los 60 años en situación de especial vulnerabilidad.

- Mayores y menores de edad de 0 a 17 años que figuren incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP) en ámbitos de comunidades nativas y alto andinas.

- Población en situación de vulnerabilidad y especial protección, cuya condición se encuentre debidamente justificada.

- Población indígena u originaria de las zonas del VRAEM, frontera y aquellas afectadas por otras situaciones que generen barreras económicas.

- Bomberos Voluntarios a nivel nacional, y en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Resulta importante destacar que las disposiciones para el trámite de DNI electrónicos gratuitos por parte del RENIEC, hoy figuran establecidas mediante la aprobación de las resoluciones N° 000211 y 000213 de 2025, y en ese sentido ambas entran en vigencia desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre.