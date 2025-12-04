Redacción EC
En Perú, todos los ciudadanos deben contar con su desde el momento de su nacimiento, el cual es emitido anualmente por el. Al momento de tramitar la obtención o renovación del documento, es importante tener en cuenta que la entidad ha establecido que no es obligatorio presentar fotografía impresa para personas que cumplan cierta edad o más.

Actualización en el trámite del DNI: conoce a partir de qué edad no se requiere foto impresa

Tanto menores como adultos en Perú deben tramitar su DNI por primera vez o renovarlo cuando corresponda. Sin embargo, a partir de cierta edad, ya no es necesario presentar fotografía impresa en las oficinas del RENIEC.

Según indica la propia institución en sus redes sociales, las personas de 7 años o más quedan exentas de llevar una foto física, ya que la imagen se captura y se imprime directamente en la credencial de manera gratuita dentro de los centros de atención del RENIEC.

Actualmente, para obtener este beneficio, los menores de 7 años o los adultos que tramitan su DNI deben acudir a las oficinas habilitadas por el RENIEC. Al momento de la captura de la fotografía, no se permite el uso de prendas blancas, lentes, sombreros u otros accesorios que cubran la cabeza, y las orejas deben permanecer descubiertas.

Hoy RENIEC a nivel nacional, te facilita el trámite para renovar DNI por caducidad, habilitando el aplicativo y también plataforma mediante los cuales tienes la chance de también actualizar fotografía sin realizar colas a las afueras de agencias.

Para ello, y estando en pleno 2025, la entidad te recomienda el uso de la App BioFacial que puedes instalar en tu dispositivo móvil iOS y Android también, con la finalidad de emitir una credencial nueva si así lo requieres, y hasta poder acceder al Registro Digital de Nacimiento solicitado.

Los 5 pasos que debes seguir para actualizar fotografía en DNI mediante dicho aplicativo desarrollado por el RENIEC

1- Realiza el pago correspondiente mediante Págalo.pe o app móvil, introduciendo el monto de S/30 si tienes DNI azul o S/41 por DNI electrónico (DNIe).

2- Acto seguido, descarga la App DNI BioFacial mediante Play Store de Android, por ejemplo, y desde tu dispositivo móvil con datos o WiFi.

3- Ingresa al aplicativo colocando tu número de DNI registrado, y luego selecciona la opción “Renovación por Caducidad de DNI”.

4- El aplicativo te pedirá tomarte una fotografía para verificación de identidad, debiendo cumplir con las recomendaciones brindadas a fin de capturar la imagen adecuada.

5- Uno de los últimos pasos que debes seguir con respecto al trámite, establece el registro de foto como tal, teniendo hasta 7 oportunidades para escoger la que más te guste.

Cabe resaltar, que dicho trámite continuará hasta finalizar proceso, teniendo que ingresar a página web de RENIEC para puntualmente elegir oficina donde deseas recoger el DNI renovado, y completar diligencia de manera exitosa sin salir de casa.

Cuáles son los requisitos para cambiar información de tu DNI

Para actualizar tu foto, puedes tomártela de manera gratuita a partir de los 7 años de edad en los centros de atención del Reniec operativos para foto-captura.

En caso desees actualizar la foto de un niño o una niña que tenga menos de 7 años de edad, o realices la solicitud en una agencia que no cuente con el servicio de foto captura, debes presentar una fotografía impresa en tamaño pasaporte, a color, en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza (con excepción de las religiosas).

Para actualizar tu dirección, presenta un recibo de servicios públicos o tributo municipal, con una antigüedad no mayor a 6 meses, donde conste la dirección a registrar.

Para actualizar tu estado civil,

Si pasas de soltero a casado, presenta una declaración jurada simple que indique esta condición.

Si eres una mujer casada y deseas adicionar el apellido de tu esposo, presenta una copia certificada del acta de matrimonio civil. (*)

Si eres divorciado, presenta una copia del acta de matrimonio expedida por el Registro del Estado Civil, con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial. (*)

Si eres viudo, presenta una copia certificada del acta de defunción (*) de la cónyuge expedida por el Registro del Estado Civil. Si en tu DNI figurabas como soltero, agrega una declaración jurada simple de matrimonio.

De casado a soltero: 1. Administrativamente, Resolución emitida por la Subgerencia de Investigación y Depuración, que resuelve rectificar el dato del estado civil, como consecuencia del trámite solicitado a través del procedimiento 11 del TUPA Reniec. 2. Por Mandato judicial, Oficio y parte judicial que corresponda.

NOTA: Las personas casadas antes del 04 de octubre de 1930 podrá acreditar el estado civil con el Acta de Matrimonio Religioso, certificado por el notario eclesiástico.

