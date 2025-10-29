El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio un paso clave hacia la modernización de sus servicios al anunciar una plataforma digital, resultado de una alianza con Yape y el Banco de Crédito del Perú (BCP). Gracias a esta colaboración, millones de ciudadanos podrán pagar sus trámites desde el celular o en un Agente BCP, evitando colas y desplazamientos innecesarios.

Desde ahora, los usuarios pueden generar un código único de pago y completar sus transacciones en minutos, con la seguridad y conveniencia de hacerlo desde casa o cualquier punto del país. A continuación, te contamos cómo aprovechar este nuevo sistema y qué trámites podrás pagar con él.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA DE PAGOS DEL RENIEC?

El Reniec habilitó la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa”, disponible en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Su uso es sencillo y consta de los siguientes pasos:

1. Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

2. Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago.

3. Elige tu canal de pago:

Desde Yape: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

En un Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos.

Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según informa Perú Retail.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ESTA ALIANZA?

La principal ventaja es la rapidez con la que se procesan los pagos. Además, los ciudadanos pueden realizar sus trámites sin salir de casa, lo que reduce el tiempo de espera y facilita el acceso en zonas con poca conectividad. Este esfuerzo busca también impulsar la inclusión digital y promover el uso de herramientas tecnológicas en los servicios públicos.

Según la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, esta herramienta “permite realizar los pagos desde cualquier lugar, de manera rápida y segura”. A su vez, Nicolás del Águila, gerente comercial de Yape, destacó que más de 7 millones de personas usan mensualmente su función de “Pago de Servicios”, lo que demuestra la confianza de los usuarios en esta aplicación.

¿QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN PAGAR DESDE YAPE O AGENTES BCP?

Actualmente, el sistema permite pagar 14 trámites esenciales del Reniec, entre ellos:

Renovación o duplicado del DNI electrónico (DNIe).

Emisión por primera vez del DNIe.

Rectificación de nombres, apellidos o estado civil.

Certificación de firma o inscripción.

Copias certificadas de actas y constancias negativas de inscripción civil.

Los montos de las tasas van desde S/ 4.10 hasta S/ 41, según el tipo de trámite. Esta información también puede consultarse directamente en la web de recaudación, donde se detalla el código y el costo de cada servicio.

¿QUÉ OTRAS OPCIONES DE PAGO EXISTEN?

Quienes prefieran otros medios pueden seguir utilizando la plataforma www.pagalo.pe o acudir al Banco de la Nación. De esta forma, el Reniec amplía sus alternativas de pago, reforzando su compromiso con la modernización y la accesibilidad de los servicios públicos en el Perú.