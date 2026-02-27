En el país, los sueldos provenientes de empleos en entidades privadas y del sector público podrán ser percibidos mediante plataformas electrónicas. Con la reciente reglamentación, se autorizó que la aplicación Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP) funcione como canal oficial para recibir pagos. Es importante destacar que la activación de esta opción depende de la compañía donde laboras, siempre que optes por esta modalidad.

¡Adiós a las filas! Ahora puedes cobrar tu sueldo con Yape: activa el servicio en minutos siguiendo estos pasos

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.

Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.

¿Qué más debes saber sobre el Yape Sueldo?

La información compartida por parte del Congreso, fundamenta postura entorno a propuesta, refiriendo que de manera exponencial, el uso de Yape y Plin como billeteras digitales habilitadas, ha terminado creciendo hacia el 2025, y actualmente supera más del 58% de la población en cuanto a utilización se refiere.

Asimismo, y desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera a cargo de Ilich López Ureña, indican que esta medida tiene el objetivo de generar el “registro de los trabajadores informales ante las instituciones financieras”, y de esa forma promover su sinceramiento de ingresos provenientes de tanto salarios como beneficios sociales.

Cabe resaltar, que tras aprobación de reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) es la única entidad encargada de determinar el nuevo límite operativo aplicable a tanto Yape como Plin, u otra billetera digital que utilices, y con la cual realices operaciones haciendo uso de dinero electrónico.