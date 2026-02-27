Por Redacción EC

En el país, los sueldos provenientes de empleos en entidades privadas y del sector público podrán ser percibidos mediante plataformas electrónicas. Con la reciente reglamentación, se autorizó que la aplicación Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP) funcione como canal oficial para recibir pagos. Es importante destacar que la activación de esta opción depende de la compañía donde laboras, siempre que optes por esta modalidad.