La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció una modificación clave que promete poner fin a uno de los trámites más demorados para egresados y profesionales en el Perú. A través de una nueva resolución, la entidad aprobó cambios que acortan los tiempos de inscripción de grados y títulos y trasladan todo el proceso a una plataforma digital, con el fin de hacerlo más rápido, eficiente y accesible.

La medida impacta directamente en miles de estudiantes que necesitan su grado o título registrado para acceder a empleo, estudios de posgrado o gestiones ante entidades públicas y privadas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PLAZOS PARA REGISTRAR GRADOS Y TÍTULOS?

Con la actualización del reglamento, las universidades e institutos cuentan ahora con un tiempo máximo definido para iniciar el trámite. Desde la emisión del diploma, la institución tendrá hasta 30 días hábiles para presentar la solicitud de inscripción ante Sunedu. Una vez ingresada la documentación, la superintendencia dispone de un plazo de 10 días hábiles para revisar, validar y registrar la información en el sistema oficial.

Esta reducción de tiempos busca evitar retrasos prolongados que, en muchos casos, impedían a los egresados ejercer su profesión o postular a nuevas oportunidades académicas.

Foto: Andina.

¿EL TRÁMITE SERÁ COMPLETAMENTE DIGITAL?

Sí. Uno de los principales cambios es la eliminación total de los procedimientos físicos. El nuevo sistema deja atrás el uso de formularios impresos, discos compactos u otros soportes materiales. Todo el proceso se realizará de manera virtual, desde la presentación de la solicitud hasta la evaluación final.

Este modelo digital permite una revisión más ágil de los expedientes, reduce costos administrativos y facilita el seguimiento de cada trámite, tanto para las universidades como para los profesionales que esperan la inscripción de su grado o título.

¿QUÉ PASA SI HAY ERRORES EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA?

La norma incorpora herramientas que permiten realizar observaciones puntuales sin afectar todo el trámite. Esto significa que, si se detecta un error específico en un registro individual, no será necesario rechazar la solicitud completa. El sistema permite corregir únicamente la parte observada, evitando demoras innecesarias.

Entre los principales beneficios de este cambio destacan: menor riesgo de rechazo total por fallas menores, subsanación más rápida de datos incorrectos, y mayor fluidez en la aprobación de registros.

¿LOS EGRESADOS PODRÁN CORREGIR SUS DATOS DIRECTAMENTE?

En situaciones excepcionales, como el cierre de una universidad o instituto, la normativa habilita procedimientos especiales para que los propios estudiantes y egresados puedan solicitar la corrección de la información registrada. Esta medida garantiza que los datos académicos no queden desactualizados ni inaccesibles por causas ajenas al titular del grado o título.

Además, la regulación diferencia de forma clara los procesos de nulidad y cancelación de inscripciones, lo que brinda mayor seguridad jurídica a los usuarios del Registro Nacional de Grados y Títulos, según informa Infobae.

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE SUNEDU EN ESTE PROCESO?

Sunedu actúa como la entidad encargada de administrar y dar publicidad oficial a los grados y títulos universitarios en el país. Si bien el registro tiene carácter declarativo, la responsabilidad sobre la validez de los diplomas recae en cada universidad, en respeto a su autonomía. Con esta reforma, la superintendencia busca consolidar un sistema más moderno, confiable y alineado con las políticas de mejora regulatoria del Estado peruano.

VÍDEO RECOMENDADO: