Si compraste un auto nuevo, recuerda que debes registrar la declaración jurada del Impuesto al Patrimonio Vehicular ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima. No hacerlo dentro de cierto plazo establecido puede generarte sanciones económicas importantes.

El trámite puede realizarse de forma rápida desde la Agencia Virtual SAT, disponible las 24 horas del día. A continuación, te contamos los pasos que debes cumplir para evitar multas y registrar correctamente tu vehículo.

¿CÓMO REGISTRAR LA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO VEHICULAR?

Los propietarios deben declarar su vehículo a través de la Agencia Virtual SAT, ingresando a www.sat.gob.pe. Allí deberán crear una cuenta o iniciar sesión con su documento de identidad. Una vez dentro, deben seleccionar la opción “Inscripción vehicular” y luego “Nueva declaración jurada”.

El sistema solicitará el número de placa, la fecha de compra y la primera inscripción en Sunarp, junto con los datos del contribuyente. Después, el usuario debe verificar la información, adjuntar los documentos que acrediten la adquisición (como factura o boleta de venta) y confirmar el registro. Al finalizar, el SAT enviará una confirmación al correo electrónico del propietario, que servirá como constancia del trámite.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN?

El trámite debe realizarse hasta el último día hábil de febrero del año siguiente a la compra del vehículo. Si se presenta fuera de plazo, el SAT aplicará una multa de hasta S/2,575, equivalente al 50% de una UIT vigente. Cumplir con el plazo evita sanciones y mantiene el historial tributario del contribuyente en orden.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PAGAR EL IMPUESTO VEHICULAR?

Este tributo recae sobre el propietario del vehículo al 1 de enero de cada año. Aplica a autos, camionetas, station wagons, buses, camiones, remolcadores y tractocamiones, siempre que hayan sido inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y no superen los tres años desde su primera inscripción. En el caso de vehículos usados, si aún están dentro del periodo gravable, el nuevo dueño debe informar el traspaso al SAT para actualizar la obligación.

¿CUÁNTOS AÑOS SE PAGA EL IMPUESTO VEHICULAR?

El impuesto debe abonarse durante tres años consecutivos, contados desde el año posterior a la primera inscripción del vehículo. Una vez cumplido ese periodo, el vehículo deja de estar afecto a este tributo.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL IMPUESTO Y CÓMO SE CALCULA?

La tasa equivale al 1% del valor del vehículo, y en ningún caso el monto puede ser menor al 1.5% de la UIT vigente. La base imponible se determina en función al valor de adquisición o importación, ajustado según la antigüedad del vehículo con base en una tabla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿DÓNDE Y CÓMO PUEDO PAGAR EL IMPUESTO?

El SAT ofrece varios canales:

Pagos en línea a través de su página web.

Aplicaciones móviles como Yape y Plin.

Bancos autorizados: BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, Interbank (solo en agentes o banca por internet).

Otras opciones: Western Union y Caja Metropolitana.

Para consultas, el contribuyente puede comunicarse al WhatsApp 999 431 111, llamar al (01) 315-2400 (Aló SAT) o escribir al correo asuservicio@sat.gob.pe.