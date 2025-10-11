Según el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN) - INS, aproximadamente 2.6 millones de personas mayores de 18 años padece de la terrible enfermedad de la diabetes en el Perú, mientras que el 24.5 % adicional de la población presenta un alto riesgo de desarrollar esta patología, lo que equivale a más de 5.9 millones de personas. En ese contexto, con el propósito de reforzar las acciones de prevención y tratamiento frente a dicha enfermedad, el Congreso de la República busca aprobar un proyecto de ley que obligaría a los restaurantes, supermercados y otros a brindar hasta un litro de agua potable gratuito a los consumidores, siempre que lo soliciten. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE OBLIGARÍA A ESTABLECIMIENTOS DAR UN LITRO DE AGUA GRATIS A LOS CLIENTES?

En busca de adoptar medidas para hacer frente a las enfermedades, el Congreso de la República aprobó en la Comisión de Salud y Población, presidida por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP), un proyecto de ley que obliga a los restaurantes, tiendas de conveniencia, supermercados y otros a brindar hasta un litro de agua potable gratis a los consumidores si lo solicitan. De esta manera, se modifica la Ley n.º 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, e incorpora una disposición que garantiza el libre acceso a este importante liquido elemento.

Esta medida se sustenta en el preocupante aumento de casos de diabetes en el país, una enfermedad que afecta a millones de peruanos cada día. Es así que, de aprobarse estos establecimientos a nivel nacional estarían en la obligación de otorgar, de manera gratuita, una botella de agua o filtrada, lo cual dependerá de las condiciones de cada local. Asimismo, se busca fomentar hábitos de vida saludables entre la ciudadanía, dejando de lado las bebidas azucaradas. Cabe mencionar que esta ordenanza debe ser sometida a debate en el Pleno para su aprobación por insistencia, luego de ser observada por el Ejecutivo.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL “DÍA NACIONAL DE LOS PICARONES”?

A través de la Resolución Ministerial n° 0337-2025-MIDAGRI, publicada el 8 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó la creación del “Día Nacional de los Picarones” que se celebrará cada tercer viernes de octubre de todos los años. Esta medida tiene como objetivo rescatar el valor de este postre típico, al mismo tiempo que refuerza la identidad culinaria del país y contribuye al desarrollo económico de los pequeños productores encargados de proveer los ingredientes fundamentales para su preparación.

Sin embargo, eso no es todo, pues, desde el gobierno de Dina Boluarte se busca promover la economía y mencionada fecha para que más personas consuman este tradicional postre peruano, así como fomentar el turismo, preservar las tradiciones culinarias y mayores oportunidades de mercado para los productores agrarios. “El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, detalló el Midagri.