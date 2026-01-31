Todos los días, muchos peruanos se trasladan en el transporte público, enfrentando problemas como el tráfico, la informalidad y la inseguridad ciudadana. No obstante, entre las principales alternativas que utilizan los usuarios está el Metropolitano, el tren eléctrico, los corredores complementarios y más, con el propósito de llegar a su destino de manera segura y rápida. Frente a la terrible congestión vehicular, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha implementado una nueva ruta que conecta dos de los distritos más transitados: San Juan de Lurigancho y San Isidro. Esto permitirá que las personas puedan llegar a su destino en menos tiempo de forma rápida y segura. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL NUEVO SERVICIO DEL CORREDOR MORADO QUE UNE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y SAN ISIDRO?

A través de sus plataformas oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó a sus usuarios que habilitó el nuevo Servicio Extraordinario 09 (SE–09). Esta ruta dispone de 32 paraderos desde San Juan de Lurigancho (La Capilla) y 34 en el sentido contrario, con inicio en San Isidro (Canaval y Moreira). De esta manera, el recorrido irá por las avenidas Abancay y México hasta alcanzar Javier Prado, y concluye en el paradero Canaval y Moreyra, que se encuentra ubicado en la Vía Expresa del Paseo de la República.

Mientras que para el retorno a SJL, el Corredor Morado se desviará por Torre Ugarte, Risso y Candamo, en la av. Petit Thouars. Luego, retomará su ruta habitual por la av. Abancay con dirección en el distrito situado en el Cono Este, prolongando su recorrido más allá de Bayóvar hasta los paraderos Mariátegui, Motupe y La Capilla. Es importante mencionar que el servicio del transporte inicia operaciones a partir de las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., y tiene un costo de S/ 2.80 por cada tramo completo.

¿CÓMO SERÁ LA VÍA EXCLUSIVA QUE IMPLEMENTARÁ ATU PARA EL CORREDOR AZUL EN LA AV. AREQUIPA?

Todos los días, son más de 60 mil personas que utilizan el Corredor Azul para llegar a sus destinos. Sin embargo, estos se enfrentan a serios problemas de tráfico causados precisamente por los vehículos particulares o informales. De esta manera, desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao presentaron una novedosa iniciativa que modifica el tránsito de la avenida Arequipa y sus 54 cuadras. Es decir, la implementación de un corredor bidireccional (ruta sur-norte) exclusivamente para el transporte público formal. Por su parte, el vocero de la ATU, Daniel Gonzales, indicó que con esta medida los usuarios podrán llegar de Miraflores hacia el Centro de Lima en 30 minutos (antes 75 minutos).

Eso no es todo, las acciones previstas para la ejecución del proyecto se centrarán en la señalización, la adecuación de paraderos y ajustes en la semaforización de la vía. Por ello, el número de paraderos se reducirá de 45 a 25 en ambos sentidos, entre 13 y 14 por cada uno, con el objetivo de agilizar el tránsito. En cuanto a una segunda etapa de la iniciativa se espera que se extienda hasta la av. Aramburú y la tercera hasta la av. José Pardo, en el Óvalo de Miraflores. Si bien se trata de plazos estimados, se prevé que este nuevo carril exclusivo quede culminado entre agosto y setiembre de 2026.

“Tenemos 60 000 usuarios al día que emplean el Corredor Azul. Actualmente, el tiempo de recorrido que se da en toda la avenida de Arequipa, en hora en hora punta, es de 1 hora y 15 minutos (75 minutos). Teniendo una vía exclusiva para el Corredor Azul podremos transitar en apenas 30 minutos a lo largo de todo el eje. Este proyecto lo estamos dividiendo en tres etapas. La primera etapa va desde 9 de diciembre o Paseo Colón, incluye la Avenida Garcilaso de la Vega hasta la calle Manuel Bañon, cruzando el Puente Villarán (sobre el que se asienta la avenida Javier Prado). Esta etapa arrancaría entre mayo y junio”, explicó el representante de la ATU.

“Ni bien terminemos la primera etapa del proyecto se arrancará con la marcha blanca porque obviamente los usuarios y todo el sistema debe adecuarse a la nueva configuración de la vía. Cuando se concluya la segunda etapa, se iniciaría también su programa de marcha blanca. Cuando se termine la tercera etapa, se iniciará la operación general”, agregó para la Agencia Andina.