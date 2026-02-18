¡Ahorra en tu recibo! Osinergmin revela la temperatura ideal del aire acondicionado este verano

El aumento de las temperaturas a nivel nacional ha generado preocupación entre los hogares peruanos, que buscan formas de sobrellevar el intenso calor propio del verano. En este escenario, el uso del aire acondicionado se ha vuelto casi imprescindible para garantizar confort y mantener el rendimiento diario; no obstante, esta herramienta de alivio suele reflejarse en un notable incremento en las facturas de electricidad.

Frente a esta situación, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) presentó su programa educativo “Verano con Energía”, enfocado en fomentar un uso responsable de los aparatos eléctricos. A continuación, te mostramos los ajustes específicos que la institución sugiere para mantener tus espacios frescos de manera eficiente y sin elevar demasiado el gasto energético.

¿CUÁL ES EL NIVEL TÉRMICO IDEAL PARA MINIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO?

Para lograr un ahorro real, Osinergmin recomienda ajustar los termostatos del aire acondicionado entre 24 °C y 26 °C. Es esencial que los equipos funcionen en ambientes completamente cerrados para evitar la pérdida de frío.

Además, se señala que disminuir la temperatura por debajo de este rango genera un aumento significativo en el consumo eléctrico, lo que se reflejará directamente en el valor de las facturas de electricidad que deben pagar los usuarios.

¿QUÉ ASPECTOS TÉCNICOS GARANTIZAN UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL HOGAR?

Para asegurar que el enfriamiento sea efectivo y económico, Osinergmin sugiere prestar atención a los siguientes detalles técnicos:

Ubicación estratégica: Coloque el aparato en áreas donde no existan obstáculos físicos, permitiendo que la ventilación se distribuya de forma fluida por toda la habitación.

Etiquetado de consumo: Al comprar o usar un equipo, verifique que su certificación de eficiencia sea de clase A o B, lo cual garantiza un funcionamiento óptimo con un gasto de luz reducido.

Potencia eficiente: Se recomienda dar preferencia a dispositivos de alta eficiencia tecnológica que mantengan un consumo de entre 25 y 30 watts.

¿OBTIENES BENEFICIOS DUCHÁNDOTE CON AGUA CALIENTE DURANTE EL VERANO?

Anualmente, la temporada de verano nos hace recurrir al agua fría como recurso para hidratarnos y también refrescarnos mediante una buena ducha veraniega, sin embargo el reconocido Dr. Pérez-Albela precisa que hacer uso de la terma, por ejemplo, nos brinda mayores beneficios durante los calurosos días estacionarios.

Muy por el contrario de lo que puede pensarse entorno a la temperatura del ‘líquido elemento’ en meses con mayor radiación ultravioleta, dicho médico cirujano revela mediante “Bien de Salud” vía YouTube, que “el frío contrae, cierra las ventanas del cuerpo, es vasoconstrictor”, y por ende hasta puede proporcionarte un mejor descanso nocturno.

“Métete en una ducha caliente, sudas en la ducha, pero sales con una frescura bárbara”, refiere también un Dr. Pérez-Albela cuya especialidad le permite orientar al respecto e indicar con fundamento que bañarse con agua caliente en verano resulta más beneficioso.

