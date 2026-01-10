El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha oficializado una serie de limitaciones estrictas para el transporte de carga en la Carretera Central, las cuales se mantendrán vigentes hasta el cierre de 2027. Esta normativa busca mitigar el colapso vehicular y el deterioro crítico de la vía que conecta Lima con la región Junín, priorizando la seguridad de los viajeros ante el incremento de accidentes.

La medida afecta específicamente al tramo comprendido entre Ñaña y La Oroya, estableciendo un calendario riguroso que los transportistas deberán cumplir para evitar sanciones. Conocer estos horarios y prohibiciones es fundamental para la planificación logística y el tránsito particular hacia el centro del país. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ UNIDADES TIENEN EL ACCESO RESTRINGIDO EN LA VÍA CENTRAL?

La nueva disposición técnica del sector Transportes establece que, desde el kilómetro 19 hasta el 161, el tránsito de maquinaria pesada y unidades de transporte de mercancías de gran tonelaje queda severamente limitado. La Resolución Directoral es enfática al señalar qué tipos de vehículos enfrentan estas prohibiciones:

Vehículos de carga pesada: Todas las unidades de transporte de mercancías de alto tonelaje tienen restricciones horarias.

Todas las unidades de transporte de mercancías de alto tonelaje tienen restricciones horarias. Unidades especiales: Maquinaria de dimensiones extraordinarias que requiere manejo específico.

Maquinaria de dimensiones extraordinarias que requiere manejo específico. Bitrenes: Este tipo de combinaciones vehiculares de gran envergadura tiene prohibido el ingreso de manera permanente durante los próximos dos años.

Este tipo de combinaciones vehiculares de gran envergadura tiene prohibido el ingreso de manera permanente durante los próximos dos años. Transporte sobredimensionado: Cualquier unidad que exceda las medidas estándar de diseño de la vía.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS Y DÍAS ESTABLECIDOS PARA ESTA MEDIDA?

Para evitar que la vía colapse durante los días de mayor demanda de pasajeros y turismo, el MTC ha segmentado el uso de la ruta bajo el siguiente esquema operativo:

De lunes a jueves: Se autoriza el tránsito de unidades especiales únicamente si cuentan con el permiso correspondiente emitido por Provías Nacional; de lo contrario, su circulación es ilegal.

Se autoriza el tránsito de unidades especiales únicamente si cuentan con el permiso correspondiente emitido por Provías Nacional; de lo contrario, su circulación es ilegal. De viernes a domingo: Se impone una restricción total. Ningún vehículo de carga especial tiene permitido transitar por el sector comprendido entre Ñaña y Curipata durante el fin de semana.

Este ordenamiento rige desde el 1 de enero de 2026 y concluirá el 31 de diciembre de 2027, según informa el diario La República.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DETRÁS DE ESTA RESTRICCIÓN TEMPORAL?

El MTC sustenta esta intervención en el colapso operativo de la vía. La carretera fue diseñada para soportar 4,000 vehículos diarios, pero actualmente transitan más de 7,000 unidades, superando ampliamente su capacidad. Esta saturación provoca de manera directa:

Incremento notable en la frecuencia de siniestros viales.

Destrucción acelerada de la carpeta asfáltica por el exceso de peso.

Congestionamiento crónico que impide el traslado eficiente de personas y suministros.

¿QUÉ SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS PROPONE EL SECTOR EMPRESARIAL?

La Cámara de Comercio de Huancayo (CCH) ha manifestado que, aunque la medida es necesaria, solo representa un parche temporal ante la falta de una solución estructural. El gremio critica la ausencia de una autopista moderna y sugiere las siguientes vías de solución:

Uso intensivo del Ferrocarril Central: Proponen trasladar el flujo de mercancías hacia el tren para descongestionar el pavimento.

Proponen trasladar el flujo de mercancías hacia el tren para descongestionar el pavimento. Fortalecimiento del transporte multimodal: Activar puentes aéreos y mejorar rutas terrestres alternas para el traslado de personas.

Activar puentes aéreos y mejorar rutas terrestres alternas para el traslado de personas. Inversión en infraestructura: Exigen al Gobierno agilizar el proyecto de una vía de cuatro carriles para resolver el colapso que afecta al centro del Perú desde hace décadas.

