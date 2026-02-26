Los niños y adolescentes peruanos se alistan para iniciar un nuevo Año Escolar, y como cada periodo académico, surgen ciertas incógnitas entorno a las exigencias determinadas por las instituciones educativas. En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer la respuesta del Ministerio de Educación (Minedu) acerca del uso obligatorio de uniforme en colegios públicos y privados, y si pueden prohibirle a tus hijos el ingreso a clases por llevar vestimenta distinta o ropa de calle.

LO QUE EL MINEDU REVELA ACERCA DE LA PROHIBICIÓN REFERENTE AL USO DEL UNIFORME ESCOLAR EN 2026

A nivel nacional, el inicio de Año Escolar 2026 se llevará a cabo el lunes 16 de marzo para colegios públicos, y algunos días antes para escuelas privadas, siendo algunas exigencias vinculadas a la vestimenta de alumnado, las mismas que generan cierta inquietud en los padres de familia.

En relación al uso de uniforme escolar con miras a comienzo de clases, hoy resulta importante destacar que el Minedu no establece lineamientos específicos entorno a ello, ni condiciona el ingreso de estudiantes a sus respectivas aulas por no asistir con buzo institucional, por ejemplo.

De acuerdo a información compartida por parte del diario oficial El Peruano, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) afirma que los colegios privados cuentan con autonomía para establecer mediante reglamento interno, “las disposiciones necesarias para el desarrollo del servicio educativo”, pero sin que termine irrespetando los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución Política del Perú.

“Es importante comunicar a las familias que en los colegios públicos el acceso al servicio educativo no puede ser condicionado, y si bien algunos pueden establecer sus reglamentos internos, no pueden restringir el acceso a las clases”, refería funcionaria del Minedu hace algunos años al respecto, y enfatizando además que las escuelas peruanas de manera puntual, “no cuentan con una base legal” para impedirles el ingreso a salones si no están uniformados.

EL INDECOPI Y LO QUE REVELA ACERCA DE LA PROHIBICIÓN DIRIGIDA A ALUMNOS QUE TENGAN EL CABELLO PINTADO

La moda, el uso de accesorios y hasta tatuajes, por ejemplo, poco a poco ha ido ganando terreno en la apariencia física de la juventud que se siente bien consigo misma, pero muchas veces encuentra trabas para desenvolverse con naturalidad, y ahora con el inicio del Año Escolar 2026, el corte de cabello o pintado del mismo en estudiantes, representa materia de debate referente a las normas de instituciones educativas.

Cada vez que comienza un nuevo periodo lectivo tras las vacaciones de verano, se filtran detalles vinculados a las prohibiciones establecidas por parte de colegios públicos y privados a nivel nacional, y en esta ocasión puntual acerca del color de mechones o pelo de algunos alumnos también, entre otros detalles vinculados a uniformidad.

Al respecto, resulta preciso destacar que el Minedu liderado hoy por Erfurt Castillo, actualmente no determina pautas e instrucciones direccionadas hacia el impedimento de ingreso a clases por parte de escolares que tengan cabello largo o pintado, por ejemplo, sin embargo, las instituciones estatales a nivel nacional si tienen la facultad de elaborar un reglamento interno que así lo establezca, pero habiéndoselo comunicado previamente a los padres de familia.

En relación al ámbito privado, el caso específico cuenta con similitudes, ya que de acuerdo a información revelada por Mariella Villacorta, representante del Indecopi, en atención a La República, los colegios privados del país, también, tienen la potestad de definir los lineamientos relacionados a vestimenta, uniformidad y presentación personal siempre y cuando respeten los derechos fundamentales de los alumnos.

“No debe servir de excusa para actos de desigualdad o discriminación”, acotó la especialista de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, quien además resaltó la importancia de que los padres o tutores legales de los menores de edad, reciban la información oportunamente y conozcan las vigentes normas internas establecidas por la autoridad académica.

Cabe resaltar, que asimismo, y en el marco de la campaña escolar 2026, el gobierno peruano mediante el INDECOPI, busca promover que los colegios particulares cumplan sus obligaciones de informar las condiciones económicas del servicio educativo privado, y evitar así el direccionamiento de útiles y uniformes, entre otros compromisos de cara a nuevo año lectivo.

EL CALENDARIO DE FECHAS QUE PROGRAMA EL MINEDU PARA CUMPLIMIENTO DE AÑO ESCOLAR 2026

El Año Escolar 2026 en Perú representa la temporada y/o periodo de nuevos bloques de semana de gestión y horas lectivas llevadas a cabo tanto en colegios públicos como privados del país, según lo dispuesto por el Minedu y especificado en la Resolución Ministerial N° 501 con respecto al inicio de clases.

Luego de las merecidas vacaciones gozadas por el alumnado de las más de 50 mil instituciones que operan a nivel nacional, cada niño y adolescente retornará a las aulas teniendo en cuenta las fechas relacionadas al desarrollo del servicio educativo cuyo comienzo y final calendarizado son los siguientes:

INICIO DE CLASES ESCOLARES 2026

- Lunes 16 de marzo

FIN DE CLASES ESCOLARES 2026

- Viernes 18 de diciembre

Cabe resaltar, que el Minedu aprobó también con respecto al Año Escolar 2026, que la organización del cronograma de semanas lectivas figure dividido en bloques por periodo vacacional, determinando así hasta 36 netamente de estudio, y 8 de gestión para el uso de personal administrativo, y entre los cuales figuran los docentes.

En ese sentido, el calendario escolar en Perú para el presente periodo, se ejecutará en cada colegio estatal y privado de la siguiente manera desde el lunes 2 de marzo:

Primer bloque de semanas de gestión (1 semana)

- 02/03 al 13/03

Primer bloque de 9 semanas lectivas

- 16/03 al 15/05

Segundo bloque de semanas de gestión

- 18/05 al 22/05

Segundo bloque de 9 semanas lectivas

- 25/05 al 24/07

Tercer bloque de semanas de gestión

- 27/07 al 07/08

Tercer bloque de 9 semanas lectivas

- 10/08 al 09/10

Cuarto bloque de semanas de gestión

- 12/10 al 16/10

Cuarto bloque de 9 semanas lectivas

- 19/10 al 18/12

Quinto bloque de semanas de gestión

- 21/12 al 31/12

Según la organización determinada y plasmada en la Resolución Ministerial N° 501, toda semana de gestión aprobada por el Minedu con miras al Año Escolar 2026, será utilizada para verificar avances y oportunidades de mejora en virtud a la labor del personal de cada Institución Educativa (IE), y teniendo en cuenta que figura asociada técnicamente al cumplimiento de las vacaciones tras el término del primer semestre y posterior culminación de clases programadas.