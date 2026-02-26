Por Redacción EC

Los niños y adolescentes peruanos se alistan para iniciar un nuevo Año Escolar, y como cada periodo académico, surgen ciertas incógnitas entorno a las exigencias determinadas por las instituciones educativas. En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer la respuesta del Ministerio de Educación (Minedu) acerca del uso obligatorio de uniforme en colegios públicos y privados, y si pueden prohibirle a tus hijos el ingreso a clases por llevar vestimenta distinta o ropa de calle.

