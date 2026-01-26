El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció un aviso de aumento del calor y la radiación UV en Lima, Callao y gran parte de la franja costera. En esta publicación te explicamos lo esencial que debes conocer sobre esta alerta y otros detalles importantes que debes tener en cuenta en los próximos días.

Senamhi informó, mediante tres boletines, que varias zonas costeras del país registrarán máximas de hasta 37 °C entre el 26 y el 28 de enero. En el litoral norte se estiman máximas de 31 °C a 37 °C; en la zona central del país se proyectan temperaturas de 27 °C a 34 °C. Para Lima Metropolitana se pronostican 27 °C a 32 °C, mientras que en el sur las cifras podrían llegar a 27 °C a 33 °C.

¿Cuándo fue el día más caluroso del 2026 en el Perú? Así estará la temperatura para los próximos días, según Senamhi

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú comunicó que Lima registró el pasado 23 de enero el día más caluroso desde que inició oficialmente el verano, con una temperatura máxima de 31,9 °C, según la estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina. Asimismo, los expertos del Senamhi señalaron que este aumento de temperatura durante ese día, junto con la sensación de bochorno, estuvo vinculado al ingreso de vientos del norte y a la escasa cobertura nubosa, lo que no descartan que podría intensificarse en los siguientes días.

Qué debes saber sobre la nueva app de Senamhi

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que lanzó su nuevo y novedoso aplicativo “Senamhi Perú Móvil”, con el objetivo de que la población nacional conozca en tiempo real y de manera sencilla el pronóstico meteorológico por diversas localidades, con datos sobre temperaturas, climas, precipitaciones, niveles de ríos, condiciones del mar y alertas, basados en información actualizada y validada por especialistas de dicha entidad.

De esta manera, esta herramienta permitirá mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de que puedan planificar sus actividades con total seguridad. Asimismo, para aquellos interesados en descargar la app, esta se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea mediante iOS (LINK) o Android (LINK). Para obtener el aplicativo en el teléfono y disfrutar de sus beneficios, solo deben acceder a la sección “Inicio” para consultar las condiciones climáticas actuales de su ubicación:

Para conocer los avisos meteorológicos, selecciona Clima.

Para revisar los avisos hidrometeorológicos, selecciona Hidro.

Para consultar las temperaturas mínimas, ingresa a Temperaturas.

Para conocer los riesgos climáticos en agricultura, selecciona Agro.