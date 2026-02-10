¿Alerta Yape o Plin con tu salario? Si recibes tu sueldo así, podrías perder TODO si no haces esto

Tras la llegada al Perú, los monederos virtuales han revolucionado los medios de pago en diversos sectores e incluso superaron los 100 millones de operaciones mensuales en 2024. De esta manera, con el objetivo de que las billeteras digitales en el país jueguen un papel fundamental y se promueva su uso como medio de pago, el Gobierno anunció una buena noticia que representa un avance en la digitalización del sistema financiero y laboral en el país: el depósito de la remuneración a través de Yape, Plin y otros. Así, con esta disposición, los trabajadores podrán optar por recibir su salario mensual en cuentas de dinero electrónico asociadas a estas plataformas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO EVITAR PERDER TU SUELDO A TRAVÉS DE YAPE O PLIN?

A través del Decreto Supremo n° 011-2026-EF, el Poder Ejecutivo informó que ahora los trabajadores peruanos podrán recibir su salario y otras obligaciones laborales, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones, a través de las billeteras digitales (Yape o Plin). De esta manera, el empleado tiene el derecho de elegir, de forma libre e informada, el medio de pago en el que desea recibir su remuneración. Para ello, tras optar por una de estas opciones, la persona debe informar a su empleador dentro de los diez días hábiles desde el inicio de la relación laboral y modificarla cuando lo considere necesario.

Sin embargo, con el objetivo de mantener una adecuada estrategia de ciberseguridad en la empresa y reforzar las prácticas adoptadas por cada trabajador, Gina Marcela Moreno, Product Development Manager de TIVIT LATAM, explicó, para Infobae, que las personas están expuestas al phishing, la suplantación de identidad, vulnerabilidades en APIs o fraudes internos, por parte de los ciberdelincuentes. De esta manera, la especialista instó a las empresas a efectuar un análisis de riesgos previo y revisar sus procesos internos y puntos vulnerables antes de adoptar a los monederos virtuales como medio de depósito.

“Hoy existen tecnologías y marcos normativos que permiten que el pago por billetera digital sea viable y seguro. Pero la seguridad no depende solo de la tecnología, sino también de la estrategia de ciberseguridad de cada empresa y de las prácticas del colaborador. Las organizaciones deben establecer un plan de respuesta a incidentes y verificar constantemente la infraestructura. La adopción de marcos como Zero Trust y el uso de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos son fundamentales”, sostuvo Moreno.

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES EN LAS BILLETERAS DIGITALES?

De acuerdo con la gerente de Desarrollo de Producto, tanto las empresas como los trabajadores deben emplear una serie de medidas que garanticen una billetera digital más segura. Estos son:

Para empresas:

Efectuar un análisis de riesgos previo que permita evaluar los procesos internos y los puntos vulnerables.

Elegir billeteras digitales seguras y certificadas, que cuenten con cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor (MFA) y monitoreo continuo.

Implementar controles de acceso rigurosos y cifrado de datos tanto en tránsito como en reposo.

Capacitar al personal en la prevención de fraudes digitales y en la adopción de buenas prácticas.

Para trabajadores: