El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial radica fundamentalmente en facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. A propósito de ello, hoy resulta importante destacar que diversos municipios mantienen con vigencia la programación de servicios gratuitos a partir de los cuales se realiza entregas inmediatas, y durante el mes de abril 2026 a fin de beneficiar a poblaciones muy particulares.

DÍAS Y LUGARES PARA OBTENER GRATIS EL DNIE DURANTE LO QUE RESTA DE ABRIL 2026

La avanzada tecnología hoy permite que podamos llevar a cabo gestiones desde la comodidad de nuestro hogar, y a través de computadoras o dispositivos móviles, siendo por ello fundamental la obtención del DNIe peruano que es promovido desde hace varios años por el RENIEC, y durante fechas como la del viernes 17 de abril, otorgado gratuitamente en lugar puntual del distrito de San Martín de Porres (SMP).

Bajo la gestión de Hernán Sifuentes, los vecinos de dicha jurisdicción y zonas aledañas, hoy pueden beneficiarse mediante la realización del trámite requerido para obtenerlo sin costo alguno, pero tomando en cuenta detalles como cupos limitados, y sobre todo la atención por orden de llegada establecida.

A través de redes sociales, la Municipalidad Distrital de SMP confirma que los servicios ofrecidos con la finalidad de emitir gratuitamente el DNIe durante la jornada del viernes 17 de abril, hoy figuran destinados a jóvenes menores de 17 años que además sin costo alguno pueden terminar recibiendo corte de cabello, manicure y orientación social.

Menores de 17 años con DNI amarillo pueden aprovechar esta oportunidad brindada por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, y terminar accediendo a la nueva versión de cédula que emite el RENIEC. (Fuente: El Peruano)

Si necesitas tramitar la obtención del DNIe por primera vez, por ejemplo, o rectificar datos como nombres, apellidos u otros, y hasta actualizar fotografía, aprovecha esta gran oportunidad acercándote desde las 9 de la mañana a Pasaje Los Leones con Jr. Pedregal 406-408, tomando en consideración que la atención se realizará por orden de llegada hasta agotar stock.

ESTOS SON LOS GRANDES BENEFICIARIOS DEL DNIE QUE PUEDEN OBTENER GRATIS EN 2026

A nivel nacional, el gobierno peruano mediante el RENIEC, impulsa campañas para facilitar el otorgamiento de DNIe sin costo alguno, siendo 700 mil las cédulas que han sido aprobadas con el objetivo de reducir las brechas de identificación y documentación durante el 2026.

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto a dicho organismo autónomo, ahora resulta importante destacar que desde fines de diciembre 2025 figura autorizada la gratuidad de 627 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y divididos de la siguiente forma para favorecer a estos grupos poblacionales:

Primer Grupo (470 mil DNIe)

- Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares.

- Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en centros de atención del RENIEC.

- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de los procesos electorales 2026

- Personas Con Discapacidad (PCD) mayores y menores de edad

Segundo Grupo (157 mil DNIe)

- Personas en situación de pobreza y pobreza extrema mayores y menores de edad que cuenten con la clasificación socioeconómica - SISFOH.

- Personas adultas mayores a partir de los 60 años en situación de especial vulnerabilidad.

- Mayores y menores de edad de 0 a 17 años que figuren incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP) en ámbitos de comunidades nativas y alto andinas.

- Población en situación de vulnerabilidad y especial protección, cuya condición se encuentre debidamente justificada.

- Población indígena u originaria de las zonas del VRAEM, frontera y aquellas afectadas por otras situaciones que generen barreras económicas.

- Bomberos Voluntarios a nivel nacional, y en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Resulta importante destacar que las disposiciones para el trámite de DNI electrónicos gratuitos por parte del RENIEC, hoy figuran establecidas mediante la aprobación de las resoluciones N° 000211 y 000213 de 2025, y en ese sentido ambas entran en vigencia desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre.