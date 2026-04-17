Por Redacción EC

El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial radica fundamentalmente en facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. A propósito de ello, hoy resulta importante destacar que diversos municipios mantienen con vigencia la programación de servicios gratuitos a partir de los cuales se realiza entregas inmediatas, y durante el mes de abril 2026 a fin de beneficiar a poblaciones muy particulares.

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