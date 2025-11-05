El Documento Nacional de Identidad (DNI). emitido por el RENIEC, es indispensable para poder realizar diversos trámites e identificarte correctamente. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, organismo autónomo del Estado peruano, ha puesto en marcha una campaña especial para promover la obtención del DNI electrónico. Aquí te contamos todos los detalles.

¡Aprovecha! DNI electrónico 3.0 tiene este costo especial para tramitarlo en noviembre 2025: mira aquí cómo acceder a este beneficio

Como parte de esta iniciativa, el RENIEC ha dado a conocer una lista de precios promocionales vigente durante noviembre de 2025, con el fin de facilitar el acceso a este documento moderno, más seguro y con mayores funcionalidades tecnológicas.

Con la intención de acercar a los ciudadanos al uso del DNI electrónico, el RENIEC ha puesto en marcha una nueva campaña nacional que busca facilitar el cambio hacia este documento de identidad digital. Como parte de la iniciativa, se ofrece el DNIe a un costo especial, pensado para motivar a más peruanos a actualizar su cédula tradicional por una versión más segura y moderna.

El beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, brindando un amplio margen para que las personas que cumplan con los requisitos establecidos realicen el trámite sin contratiempos. Con esta medida, el organismo busca no solo optimizar los procesos de identificación, sino también impulsar una ciudadanía más conectada y digitalmente preparada.

A través de un video informativo difundido en sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una promoción especial dirigida a quienes gestionen por primera vez el DNI electrónico. Según informó la entidad, los ciudadanos podrán obtener este documento pagando solo 30 soles, lo que convierte la actualización en una oportunidad accesible para todos.

¿Qué más debes saber sobre este proceso?

Además, los ciudadanos que previamente hayan pagado por algún trámite del DNI azul podrán aprovechar esta ocasión para actualizar su identificación al DNI electrónico. Esta promoción está dirigida exclusivamente a quienes realicen la migración al nuevo documento por primera vez, y el proceso requiere presencia física, ya que se capturarán todos los datos biométricos necesarios para garantizar la seguridad y autenticidad del registro.

Por qué está prohibido compartir la clave PIN del DNI electrónico

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital (LINK) con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.