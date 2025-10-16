El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció una campaña temporal que permitirá a los ciudadanos acceder a significativos descuentos en el pago de multas administrativas. Esta iniciativa de la Municipalidad de Lima busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones municipales y reducir la carga económica de los contribuyentes que mantienen sanciones pendientes.

Con rebajas que pueden alcanzar hasta el 90 %, la medida representa una oportunidad para regularizar deudas sin intereses adicionales ni procesos de cobranza. El beneficio estará disponible solo hasta el 28 de noviembre, por lo que el SAT recomienda aprovechar el plazo antes de su vencimiento. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DESCUENTOS DISPONIBLES SEGÚN EL AÑO DE LA MULTA?

Los porcentajes de descuento varían de acuerdo con la fecha en que fue impuesta la sanción y el canal elegido para efectuar el pago.

Multas de 2020 y años anteriores: ofrecen un 90 % de descuento si el pago se realiza de manera virtual a través de la web del SAT, Yape o bancos afiliados, y un 85 % si se cancela en las cajas presenciales del SAT.

Multas de 2021 y 2022: cuentan con un 80 % de descuento en pagos digitales y 75 % en pagos presenciales.

Multas impuestas entre 2023 y julio de 2025: brindan una rebaja del 70 % si se paga en línea y 65 % si se abona directamente en las oficinas del SAT.

Servicio de Administración Tributaria de Lima. (SAT). (Foto referencial: GEC) / CESAR CAMPOS

¿QUÉ TIPO DE MULTAS PUEDEN ACCEDER AL DESCUENTO?

Las facilidades económicas aplican a sanciones emitidas por la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana. Estas incluyen casos como operar locales sin autorización municipal, no contar con certificados actualizados de Defensa Civil o incumplir otras normas de funcionamiento. En total, más de 68.000 multas podrán beneficiarse con esta campaña.

¿QUÉ CONDICIONES DEBO CUMPLIR PARA ACOGERME AL BENEFICIO?

Para acceder a los descuentos, el pago debe realizarse al contado y en una sola cuota. Además, el contribuyente debe renunciar a cualquier reclamo, recurso administrativo o proceso judicial relacionado con la multa. Solo cumpliendo estos requisitos se podrá acceder al beneficio de reducción.

¿CÓMO PUEDO CONSULTAR EL MONTO DE MI MULTA?

Los ciudadanos pueden revisar sus deudas ingresando a www.sat.gob.pe y haciendo clic en la opción “Paga tus tributos y papeletas”. Luego de ingresar su número de documento, el sistema mostrará automáticamente las multas pendientes y los descuentos correspondientes, permitiendo efectuar el pago de inmediato, según explica Infobae.

¿CÓMO PAGAR LAS MULTAS A TRAVÉS DE YAPE?

El SAT ha habilitado el pago mediante Yape, una alternativa práctica y segura que evita acudir a las oficinas. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación y seleccionar la opción “Yapear servicios”. Buscar “SAT Lima”, elegir la categoría “Papeletas” e ingresar la placa del vehículo. Seleccionar la deuda pendiente y presionar “Yapear servicio”.

Esta opción también está disponible desde la pasarela de pago integrada en la web del SAT, facilitando el proceso a quienes prefieren pagar de forma digital.

¡Aprovecha esta oportunidad! Paga tus multas administrativas por YAPE y accede a estos imperdibles descuentos del SAT | Composición EC: Freepik / Yape

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APROVECHAR ESTA CAMPAÑA?

El programa del SAT no solo reduce el monto de las multas, sino que también evita la acumulación de intereses y costos judiciales. Además, promueve la regularización voluntaria y contribuye al orden municipal. Quienes realicen su pago antes del 28 de noviembre podrán resolver su situación de manera rápida, segura y con un ahorro considerable.