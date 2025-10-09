¿Tienes pendientes con el SAT de Lima? La Municipalidad Metropolitana ha lanzado una campaña especial que permite pagar multas administrativas con descuentos de hasta el 90 % si realizas el pago a través de plataformas digitales como Yape. Esta medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales y ofrecer una alternativa rápida y segura a los ciudadanos que deseen ponerse al día sin trámites complicados.

El beneficio forma parte de la Ordenanza N.º 2774, que establece una reducción temporal en el monto de las sanciones aplicadas desde 1995 hasta julio de 2025. Gracias a esta disposición, miles de contribuyentes podrán regularizar su situación sin intereses ni costos adicionales. A continuación, te contamos qué debes saber al respecto.

¿CÓMO PUEDES PAGAR TUS MULTAS ADMINISTRATIVAS POR YAPE?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha habilitado el pago mediante la aplicación Yape, una de las opciones más prácticas para cancelar multas administrativas. Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a la opción “Yapear Servicios” dentro de la aplicación. Escribe SAT-Lima en el buscador. Selecciona la categoría “Papeletas” e introduce el código de la multa. Oprime el botón “Yapear servicio” y confirma la operación.

El monto máximo que se puede abonar por día es de S/ 3,000, y los descuentos ya aparecen aplicados en el monto final. Esta modalidad ofrece inmediatez y evita desplazamientos, haciendo más sencillo cumplir con las obligaciones municipales.

¿CUÁLES SON LOS DESCUENTOS DISPONIBLES SEGÚN EL AÑO DE LA MULTA?

El porcentaje del descuento varía dependiendo del año en que se cometió la infracción y del canal utilizado para el pago. Los beneficios más altos se obtienen realizando el pago por medios virtuales, como Yape o agentes bancarios.

Multas entre 1995 y 2020: 85 % de descuento si se paga en oficinas del SAT y 90 % si se hace virtualmente.

Multas entre 2021 y 2022: 75 % en oficinas y 80 % de forma digital.

Multas de 2023 a julio de 2025: 65 % en oficinas y 70 % si el pago se realiza en línea.

De esta forma, mientras más reciente sea la infracción, menor será el porcentaje de descuento, aunque en todos los casos el ahorro resulta significativo.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE ACCEDER A ESTOS BENEFICIOS?

El plazo para acogerse a la ordenanza vence el 28 de noviembre de 2025. Durante este periodo, los contribuyentes podrán cancelar sus deudas en una sola cuota y al contado, ya que el programa no contempla fraccionamientos. Los pagos deben efectuarse a través de los canales habilitados por el SAT, tanto presenciales como digitales.

¿QUÉ OTROS DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

El beneficio no aplica a las papeletas del Reglamento Nacional de Tránsito, y solo se concede a quienes reconozcan la infracción y paguen voluntariamente. Además, quienes tengan procesos administrativos o judiciales en curso deberán desistir de ellos antes de acceder al descuento.

La medida no suspende procedimientos coactivos, pero los montos que se cobren durante ese proceso serán recalculados con el descuento respectivo. En suma, se trata de una oportunidad para regularizar tus multas con facilidades, evitar mayores sanciones y contribuir al orden en la capital.