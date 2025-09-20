Tras las nueva actualización de los productos que fueron incautados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), debido a que infringieron las leyes peruanas, se ha puesto a disposición de la ciudadanía una nueva subasta a precios muy accesibles para todos. Se trata de una puja virtual que permitirá a los usuarios acceder a productos, como smartphones, iPads, iPhones, ropa, calzado, electrodomésticos, entre otros, desde S/ 1. Sin embargo, para acceder a este evento es importante cumplir con una serie de requisitos conforme indica el reglamento. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A LA SUBASTA VIRTUAL DE ADUANAS SUNAT?

Para formar parte de este evento, uno de los requisitos indispensables es crear una cuenta en el portal de Remate Aduanas Sunat (LINK). Para hacerlo, se deberá utilizar el número de DNI o RUC, una contraseña personal y un correo electrónico válido. En caso de que ya cuente con un registro previo, solo será necesario iniciar sesión con los datos solicitados. Cuando se haya completado el registro, se recibirá un mensaje en el correo electrónico con un enlace de confirmación.

Este paso es necesario, ya que valida la cuenta y permite acceder sin inconvenientes a todas las funciones de la plataforma. Tras activar la cuenta, se podrá revisar en detalle la convocatoria publicada por la Sunat. Allí figura la lista de artículos que se encuentran disponibles en ese momento para el proceso de subasta. Cada lote tiene una opción de “Más detalles”, donde permite visualizar información adicional sobre las características del producto y su estado.

¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR DE LA SUBASTA SUNAT?

Es importante mencionar que las subastas realizadas por la Sunat no se garantiza el estado de los productos ofertados. Es decir, los participantes deben considerar que los bienes se entregan en las condiciones en que se encuentran al momento de la adquisición. En ese sentido, se recomienda revisar físicamente los artículos antes de presentar una oferta. Por otro lado, de acuerdo con el reglamento de dicha entidad, las personas que no podrán ser postores en el remate ni mediante terceros son las siguientes: