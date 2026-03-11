El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en un esfuerzo conjunto con la Municipalidad Distrital de Huanchaco, ha anunciado una jornada especial de documentación gratuita para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026. La campaña está diseñada para atender a distintos grupos poblacionales, desde recién nacidos hasta adultos mayores, priorizando la modernización hacia el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). Esta iniciativa busca cerrar las brechas de indocumentación en la zona, facilitando que cientos de ciudadanos regularicen su situación y aseguren su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y diversos programas de asistencia social que ofrece el Estado peruano. Debido a que los cupos y requisitos varían según el rango de edad del solicitante, es fundamental que los interesados acudan con la documentación necesaria para aprovechar este beneficio económico. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ LUGAR DEBO ACUDIR PARA ACCEDER AL BENEFICIO?

Para participar en estas fechas de atención gratuita, los vecinos deberán acercarse a las instalaciones del Auditorio Municipal, conocido popularmente como la “Casita de Madera”. Según la información difundida por los canales oficiales de la comuna en redes sociales, la atención se concentrará exclusivamente en este punto durante los dos días programados, facilitando un espacio accesible para todos los residentes del distrito que deseen realizar sus gestiones de identificación, según informa Líbero.

Foto referencial.

¿QUÉ SERVICIOS SE OFRECERÁN SEGÚN EN LA CAMPAÑA?

La organización ha establecido un cronograma de servicios diferenciado para optimizar la atención:

Para los menores de edad: se procesarán inscripciones de nacimientos, actualizaciones de fotografías, cambios de domicilio y la transición hacia el formato electrónico. También se incluyen los duplicados en caso de pérdida.

se procesarán inscripciones de nacimientos, actualizaciones de fotografías, cambios de domicilio y la transición hacia el formato electrónico. También se incluyen los duplicados en caso de pérdida. Para los adultos de 18 a 59 años: este grupo podrá efectuar cualquier tipo de trámite de identificación, siempre que acrediten su condición de vulnerabilidad mediante la presentación de su constancia del SISFOH.

este grupo podrá efectuar cualquier tipo de trámite de identificación, siempre que acrediten su condición de vulnerabilidad mediante la presentación de su constancia del SISFOH. Para los adultos mayores: los ciudadanos de 60 años a más tienen la posibilidad de gestionar rectificaciones de datos, renovaciones y cambios de residencia sin costo alguno.

DNI electrónico. | Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.