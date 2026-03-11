Resumen

Aprovecha la campaña: trámites de DNI gratis este 11 y 12 de marzo, mira AQUÍ todo lo que debes saber | Foto: Andina
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en un esfuerzo conjunto con la Municipalidad Distrital de Huanchaco, ha anunciado una jornada especial de documentación gratuita para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026. La campaña está diseñada para atender a distintos grupos poblacionales, desde recién nacidos hasta adultos mayores, priorizando la modernización hacia el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). Esta iniciativa busca cerrar las brechas de indocumentación en la zona, facilitando que cientos de ciudadanos regularicen su situación y aseguren su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y diversos programas de asistencia social que ofrece el Estado peruano. Debido a que los cupos y requisitos varían según el rango de edad del solicitante, es fundamental que los interesados acudan con la documentación necesaria para aprovechar este beneficio económico. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

