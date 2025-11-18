Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), desde que se lanzó la campaña en abril pasado, se ha emitido más de un millón del DNI electrónico 3.0. Esto brinda a los ciudadanos mayor seguridad, facilita los trámites virtuales y los prepara para ejercer el voto digital con miras a las próximas elecciones generales. En ese sentido, con el apoyo de diversas municipalidades del país están promoviendo la entrega de este importante documento de identidad a través de campañas gratuitas. Es así que, durante este periodo, los ciudadanos tendrán la posibilidad de obtener su DNIe por primera vez, renovar el documento vigente o gestionar un duplicado. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

A pocos meses de llevarse a cabo las elecciones generales 2026, es indispensable que los ciudadanos cuenten con su documento de identidad. Por ello, a través de la Municipalidad Distrital de Lagunas (Alto Amazonas) se informó que se llevará a cabo una campaña gratuita para quienes deseen obtener su DNI electrónico por primera vez o renovarlo en caso de pérdida o caducidad. Así, la atención comenzará a partir de las 8:30 a. m. en el palacio municipal y estará sujeto a cupos limitados, por lo que se recomienda acudir con anticipación. Eso no es todo, pues, la Municipalidad Distrital de Huaripampa (Jauja) anunció que esta jornada estará destinada a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60, personas con discapacidad y ciudadanos registrados en situación de extrema pobreza según el SISFOH.

@reniecoficial ¿Olvidaste tu clave PIN del #DNIe? 😅 Cámbiala fácil, rápido y con total seguridad en un Agente Reniec. Ubica el más cercano aquí 👉 https://bit.ly/3Jt51kb #RENIEC #AgenteRENIEC #IdentidadDigital #DNIe #TrámitesDeAdultoChiquito ♬ sonido original - Reniec

Para poder acceder a este beneficio gratuito, los interesados deben saber que el servicio estará disponible desde las 9 a. m. en el auditorio municipal y atenderá principalmente a los grupos priorizados. Por último, la Municipalidad Distrital de Maras (Cotabambas) informó que también este 17 y 18 de noviembre se realizará una jornada gratuita en el auditorio municipal destinada a facilitar la actualización del DNI convencional (azul o amarillo) al nuevo formato electrónico. Aunque esta campaña esta dirigida a menores, adultos mayores y a personas de entre 18 y 59 años que cuenten con Ficha Socioeconómica del Sisfoh y estén clasificadas en condición de pobreza o pobreza extrema, conforme comparte el medio La República.

¿QUÉ NOVEDADES TIENE EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO 3.0?

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta la fecha más de un millón de peruanos cuentan con el nuevo DNI electrónico 3.0, que tendrá una vigencia de hasta 10 años para adultos y 3 años para menores hasta los 12 años. Entre las principales ventajas del nuevo documento se encuentra su fabricación en policarbonato y la incorporación de un chip criptográfico, que asegura la confidencialidad y protección de los datos personales. Pues, eso no es todo, ya que el nuevo sistema incorpora un código QR que permitirá a autoridades y organizaciones verificar de manera automática la autenticidad de la identidad, tanto en plataformas digitales como en soportes físicos a nivel nacional.

