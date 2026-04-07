Los usuarios del Metropolitano y de los Corredores Complementarios —Azul, Rojo y Morado— ahora tienen una alternativa más práctica para recargar su tarjeta Lima Pass, gracias a la incorporación de Yape como método de pago digital. Esta modalidad elimina la necesidad de usar efectivo y disminuye las filas en los puntos físicos, ya que el trámite puede completarse desde el celular de forma rápida y segura. La recarga se encuentra habilitada todos los días a través de la opción “Yapear Servicios” dentro de la aplicación, permitiendo mantener saldo disponible sin mayores complicaciones. Así, se ahorra tiempo y se hace más sencillo el uso del transporte público en la rutina diaria. Si utilizas estos servicios para trasladarte por trabajo, estudios u otras actividades, a continuación te explicamos el procedimiento paso a paso, junto con algunas recomendaciones importantes para evitar contratiempos y hacer el proceso más ágil.

¡Así debes hacerlo! Así debes recargar tu tarjeta del Metropolitano a través del Yape

-La recarga toma 15 minutos en procesarse.

Monto mínimo de recarga: S/ 10

-Puedes recargar tarjetas de terceras personas.

-Si haces otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.

-Si después de 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, no te preocupes. Al hacer la activación, verás el saldo acumulado.

Solo debes seguir estos pasos:

-Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”.

-Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador.

-Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. ¡Puede ser tuya o la de otra persona!

-Recarga desde S/ 10, yapea ¡y listo!

-Después de 15 minutos, no olvides activar el saldo de tu tarjeta.

¿Dónde puedo ver las Yape Promos que he comprado? Sigue estos pasos

Por el momento, solo podrás ver las Yape Promos del tipo “Compra ahora” en tu app.

Recuerda que las Yape Promos del tipo “Compra ahora” son aquellas que se pagan en el mismo Yape y se ven así:

Para verlas, ingresa a la sección de “Promos” y, en la parte de arriba, toca en la pestaña que dice “Mis compras“.

Las promos “Compra en línea” y “Compra en local” no se verán reflejadas.

En esta sección, podrás encontrar:

Detalle de la promo

Pasos para el canje

Código de la promo

Fecha de vencimiento

Términos y Condiciones

Así puedes pagar tus servicios en Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.