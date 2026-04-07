Por Redacción EC

Los usuarios del Metropolitano y de los Corredores Complementarios —Azul, Rojo y Morado— ahora tienen una alternativa más práctica para recargar su tarjeta Lima Pass, gracias a la incorporación de Yape como método de pago digital. Esta modalidad elimina la necesidad de usar efectivo y disminuye las filas en los puntos físicos, ya que el trámite puede completarse desde el celular de forma rápida y segura. La recarga se encuentra habilitada todos los días a través de la opción “Yapear Servicios” dentro de la aplicación, permitiendo mantener saldo disponible sin mayores complicaciones. Así, se ahorra tiempo y se hace más sencillo el uso del transporte público en la rutina diaria. Si utilizas estos servicios para trasladarte por trabajo, estudios u otras actividades, a continuación te explicamos el procedimiento paso a paso, junto con algunas recomendaciones importantes para evitar contratiempos y hacer el proceso más ágil.