Actualmente, conocer el historial crediticio de forma regular permite tener una visión clara y actualizada de la situación financiera. Y es que, este hábito no solo ayuda a detectar errores o movimientos sospechosos que podrían indicar fraude o estafas, sino que también permite anticipar posibles problemas de sobreendeudamiento, sobre todo, en épocas festivas. De esta manera, es indispensable tener en cuenta las recomendaciones que brindan los especialistas, pues tener un buen reporte facilita ciertas ventajas, como acceder a ciertas tasas de intereses promocionales, préstamos, entre otros, lo cual demostrará a los bancos que eres un cliente confiable. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO CREAR UN BUEN HISTORIAL CREDITICIO?

Al revisar de manera constante el historial crediticio, es posible identificar oportunidades para mejorar el score, ajustar los hábitos de pago y tomar decisiones más informadas respecto a nuevos créditos o inversiones. Además, contar con alertas personalizadas ante cualquier cambio en el perfil crediticio brinda mayor control y tranquilidad sobre la reputación financiera. De hecho, tener un buen reporte contribuye a acceder a tasas de interés más convenientes, obtener límites de crédito superiores, facilita la aprobación de préstamos y mejora las condiciones al momento de alquilar una vivienda o contratar seguros.

Ante ello, con el objetivo de conocer y dar seguimiento al historial crediticio, Mi Sentinel (LINK) se ha convertido en una indispensable herramienta que ayuda a las personas a comprender mejor el comportamiento financiero, detectar áreas de mejora y tomar decisiones correctas con mayor respaldo. Por consiguiente, a través de La República se compartió una serie de recomendaciones que contribuirán a tener un buen score. Estos son:

Construye tu historial crediticio: Si aún no has solicitado un crédito, puedes iniciar con una tarjeta de baja línea o un micropréstamo.

Paga en la fecha establecida: Incluso un único atraso en los pagos puede quedar registrado en tu historial crediticio.

No tener deudas innecesarias: El total de tus cuotas no debería superar el 30% de tus ingresos mensuales; de exceder ese límite, tu puntaje crediticio podría verse afectado.

Verifica el historial de tu pareja: En el caso de los créditos hipotecarios, la evaluación no recaerá únicamente en ti, sino también en tu pareja legal.

Maneja bien tus tarjetas: Lo ideal es contar con un máximo de tres tarjetas de crédito. Tener varias no equivale a ser más solvente.

¿QUÉ ENTIDADES PÚBLICAS ESTÁN FACULTADES PARA EL EMBARGO DE SUELDOS EN PERÚ?

La actual normativa en nuestro país indica que tres entidades tienen la autoridad de retener una parte de tu remuneración, y estas son:

SUNAT y SAT: Estas entidades tienen la facultad de embargar salarios en casos de deudas tributarias. En tales situaciones, el porcentaje retenido puede alcanzar hasta el 30 % del salario del trabajador.

Demandas de alimentos: En casos de obligación alimentaria, como pensiones para hijos o cónyuges, el embargo puede llegar hasta el 60 % del salario, por lo que se toma en cuenta el bienestar de los beneficiarios. Es fundamental señalar que estas entidades deben seguir procedimientos estrictos y notificar al empleador del trabajador antes de realizar la retención de su salario.

Poder Judicial: Mediante una sentencia firme, el Poder Judicial puede ordenar el embargo para el pago de deudas privadas o comerciales. El monto embargado estará determinado por el fallo judicial y deberá ajustarse a los límites legales establecidos.

