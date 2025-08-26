En el Perú existen diversas entidades bancarias que ofrecen diversos productos y servicios capaces de generar dinamismo y rentabilidad al dinero de los miles de usuarios. A través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la ciudadanía puede acceder hoy a información detallada sobre las tasas de interés que brindan bancos y cajas, con la finalidad de hacer crecer cada sol invertido y, principalmente, mejorar la calidad de vida. Por ello, los peruanos optan por los depósitos a plazos en algunas financieras del país con tasas de intereses atractivas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ENTIDADES FINANCIERAS PAGAN LAS MEJORES TASAS DE INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO?

En la actualidad, muchas personas que cuentan con un dinero extra y están pensado en invertirlo o guardarlo para alguna emergencia, existe la opción por depósito a plazo en distintas entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Según la entidad, la Financiera Surgir tuvo la tasa de interés más alta en soles para depósitos a plazo fijo mayores a 360 días alcanza el 13,26 % anual, correspondiente a julio 2025.

Asimismo, le siguen Financiera Efectiva con una tasa de 5.91 %, Caja Del Centro con 5.83 %, Financiera Confianza con 5.70 %, Caja Paita con 5.66 % Caja Lima con 5.53 % y Financiera oh! con 5.35 %. Es importante recordar a los usuarios que los depósitos en entidades supervisadas por la SBS cuentan con la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que garantiza hasta S/ 120 500 por entidad financiera durante el periodo junio-agosto de 2025.

