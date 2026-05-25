En el Perú, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma de pagos. Así, mientras se continúa depositando el dinero correspondiente al Reintegro 5 a más de 66 mil fonavistas a través del Banco de la Nación, una buena noticia surgió para otro grupo que permanece a la expectativa de recibir sus aportes: los beneficiarios incluidos en la Lista 23. Esta medida permitirá que esta agrupación pueda cubrir diversas necesidades básicas, como alimentos, medicinas y gastos del hogar, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS DE LA LISTA 23 DEL FONAVI?

En medio del proceso de pago del Reintegro 5, los desembolsos continúan ejecutándose a nivel nacional de acuerdo con el cronograma establecido por el Banco de la Nación. Así, en declaraciones para Andina, Eduardo Gaytán, titular de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, informó que, por ahora, se viene preparando la conformación de los nuevos beneficiarios de la Lista 23. En esta oportunidad, el grupo estaría integrado exclusivamente por fonavistas que todavía no han recibido pagos anteriores ni han sido incluidos en padrones previos, por lo que su publicación final recién se conocería en diciembre de 2026.

Asimismo, el funcionario destacó la complejidad del proceso debido a la antigüedad de los registros del Fonavi, asegurando que se debe corroborar la información. “La Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo esfuerzos denodados por tratar de sacarla lo antes posible y esperemos que todo vaya bien y sea para el mes de diciembre. El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”, explicó.

CRONOGRAMA DE PAGOS DEL REINTEGRO 5 A TRAVÉS DEL BANCO DE LA NACIÓN

A través de la Resolución Administrativa N° 547-2026/ CAH-LEY N° 29625, la Comisión Ad Hoc anunció que a partir de este 14 de mayo los 66 644 fonavistas que integren el nuevo padrón del Reintegro 5 podrán cobrar sus aportes. Sin embargo, instaron a los adultos mayores a acceder a la plataforma oficial de la Secretaria Técnica del Fonavi (LINK) para verificar si forman parte de este grupo. Así, el Banco de la Nación, entidad encargada de realizar el pago a los beneficiarios, dio a conocer el cronograma de desembolsos de acuerdo con el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):