Descubrir si tienes deudas pendientes es fundamental para gestionar adecuadamente tu historial crediticio y acceder a nuevas oportunidades financieras. En ese sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) brinda a los peruanos la posibilidad de conocer sus deudas de manera detallada y gratuita a través de una plataforma en línea. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber sobre el tema.

CÓMO SABER SI TIENES DEUDAS CON TU DNI

Para afrontar gastos inesperados, muchos peruanos recurren a préstamos en bancos o cajas municipales. Es crucial pagar las deudas puntualmente para acceder a ofertas financieras y otros trámites, considerando que las entidades revisan el historial crediticio.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) proporciona una plataforma en línea gratuita para conocer las deudas al detalle. Accediendo al portal de Reporte de Deudas de la SBS con el DNI, los usuarios pueden obtener información sobre su calificación crediticia, detalles de las deudas de los últimos seis meses y la posibilidad de imprimir el reporte.

POR QUÉ SIGO APARECIENDO EN LA LISTA SI YA PAGUÉ MI DEUDA

Según la misma página de Equifax, anteriormente llamado Infocorp, este hecho se puede dar por algunos aspectos temporales respecto a una deuda pasada. Es decir que es probable que un cliente siga apareciendo en la lista de deudores, debido a que anteriormente arrastró una duda cuyo tiempo era mayor en su plazo.

“En el histórico resulta que tenía una deuda, la cual se le venció y, por ejemplo, la pagó luego de tres meses. En este caso si incurrió en morosidad, por lo tanto, es un antecedente y también es un antecedente cuando una persona paga puntualmente sus deudas”, se indica.

CÓMO SABER SI ESTOY EN INFOCORP

Uno de los pasos más sencillos es ir a la misma página de Infocorp y realizar la consulta, luego de registrarse en la misma. Tu puntaje mensual de cómo van en esta lista de morosos te llegará de manera inmediata al correo electrónico que registres.

Se recomienda a los usuarios tener el hábito de revisar su historial crediticio de manera frecuente. Lo pueden hacer en www.infocorp.com.pe/deudas.

Por otro lado, este procedimiento también puedes realizarlo de manera personas. Solo debes ir al centro de atención autorizado de Infocorp ubicado Av. Rivera Navarrete 849, en San Isidro.

QUÉ ES INFOCORP

Conocida por la mayoría de peruanos que en algún momento han querido recibir un crédito por diversas razones, Infocorp es la base crediticia del Perú, es el buró que recopila la información más completa de endeudamiento del país. Infocorp no es una empresa del Estado, no es una empresa de cobranzas y no es a quién tienes que pagar tus deudas, es a quién le reportan las deudas vigentes e impagas.

Gracias a la información que se publica en Infocorp, miles de peruanos pueden acceder a un crédito, iniciar un negocio o generar algún proyecto. Por ello es importante mantener un historial crediticio saludable.

Infocorp es parte de la empresa global de data y analítica Equifax, quien está presente en más de 24 países, con más de 119 años de historia, y con el compromiso de ayudar a empresas y personas a alcanzar su mejor capacidad financiera.