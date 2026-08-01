Así se elegirán los locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales en octubre del 2026: esto dijo la ONPE | Foto: Andina
Así se elegirán los locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales en octubre del 2026: esto dijo la ONPE | Foto: Andina
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales de octubre del 2026 continúan avanzando en su organización y ya se conocen los lineamientos para definir los espacios donde millones de ciudadanos acudirán a emitir su voto. Como parte de este proceso, la ONPE estableció el procedimiento para seleccionar los establecimientos que funcionarán como locales de votación, considerando criterios técnicos para garantizar una atención adecuada durante la jornada electoral. Además, la normativa contempla un orden de prioridad para elegir estos espacios y fija las acciones que podrán aplicarse si alguna institución se niega a poner sus instalaciones a disposición del proceso. Conoce cómo se realizará la selección de los locales de votación, qué aspectos evaluarán las autoridades electorales y cuáles son las disposiciones para los comicios de octubre del 2026.

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