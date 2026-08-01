Las Elecciones Regionales y Municipales de octubre del 2026 continúan avanzando en su organización y ya se conocen los lineamientos para definir los espacios donde millones de ciudadanos acudirán a emitir su voto. Como parte de este proceso, la ONPE estableció el procedimiento para seleccionar los establecimientos que funcionarán como locales de votación, considerando criterios técnicos para garantizar una atención adecuada durante la jornada electoral. Además, la normativa contempla un orden de prioridad para elegir estos espacios y fija las acciones que podrán aplicarse si alguna institución se niega a poner sus instalaciones a disposición del proceso. Conoce cómo se realizará la selección de los locales de votación, qué aspectos evaluarán las autoridades electorales y cuáles son las disposiciones para los comicios de octubre del 2026.

¿CÓMO SE ELEGIRÁN LOS LOCALES DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES DEL 2026?

Según informa Infobae, la ONPE informó que la selección de los centros de sufragio estará a cargo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), que revisarán cada establecimiento antes de aprobar su uso durante la jornada electoral. La finalidad es asegurar que los ciudadanos emitan su voto en ambientes adecuados y con las condiciones necesarias para desarrollar el proceso con normalidad. La evaluación incluirá distintos aspectos técnicos para determinar si cada local reúne los requisitos establecidos por la autoridad electoral antes de ser incorporado a la relación oficial.

¿QUÉ TIPO DE LOCALES TENDRÁN PRIORIDAD PARA FUNCIONAR COMO CENTROS DE SUFRAGIO?

La entidad electoral explicó que existe un orden de preferencia para escoger los espacios donde se instalarán las mesas de votación. En primer lugar, serán considerados las universidades, los institutos y las instituciones educativas públicas y privadas, debido a que suelen disponer de infraestructura apropiada y ambientes amplios. Después se evaluarán los locales administrados por las municipalidades y, finalmente, otras entidades públicas o establecimientos que también puedan cumplir con las exigencias técnicas previstas para recibir a los electores.

¿QUÉ ASPECTOS TÉCNICOS SERÁN EVALUADOS POR LAS ODPE?

Durante las inspecciones, las Oficinas Descentralizadas verificarán diversos elementos relacionados con la capacidad y las condiciones del establecimiento. Entre ellos figuran el aforo disponible, el estado de la infraestructura, la accesibilidad para personas con discapacidad, las medidas de seguridad y la ubicación del local respecto al domicilio de los votantes. Con ello se busca facilitar el desplazamiento de la ciudadanía y promover una participación más ordenada y eficiente durante la jornada electoral.

Foto: Andina

¿QUÉ OCURRE SI UNA INSTITUCIÓN SE NIEGA A PRESTAR SUS INSTALACIONES?

La ONPE señaló que, si un establecimiento se rehúsa a ser utilizado como local de votación, la ODPE correspondiente podrá dejar constancia de esa decisión mediante un acta e iniciar el procedimiento administrativo que corresponda. En esos casos, la normativa vigente contempla sanciones económicas que van desde 50 hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a montos que oscilan entre S/275.000 y S/550.000. Todo este procedimiento se encuentra regulado por la Resolución Jefatural N.° RJ-95-2026, que establece las reglas para el uso de instituciones educativas y otros establecimientos destinados a la instalación de mesas de sufragio.

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