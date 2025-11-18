El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más relevantes en el país, ya que permite a los ciudadanos identificarse y realizar múltiples gestiones, desde trámites bancarios y médicos hasta legales o escolares, siempre que esté vigente. Pensando en facilitar estos procesos para los adultos mayores, quienes deben renovar su DNI cada ocho años, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció un beneficio especial para este grupo, sujeto al cumplimiento de un requisito específico. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta medida.

¡Atención adultos mayores en Perú! Todo lo que debes saber para renovar tu DNI después de los 60 años según Reniec

De acuerdo con el Reniec, los ciudadanos mayores de 60 años ya no tendrán fecha de vencimiento en su DNI, el cual aparecerá con la indicación “No caduca”. Gracias a esta medida, este grupo de adultos mayores no tendrá que acudir periódicamente a las oficinas del organismo para renovar su cédula, algo que sí seguirá siendo obligatorio para quienes tengan menos de 60 años, cuyo documento tendrá una vigencia de 8 años desde la fecha de emisión.

El propósito de esta disposición es simplificar los trámites y evitar largas esperas, ofreciendo a los adultos mayores un acceso más ágil a su identificación oficial. Para quienes aún no han realizado el trámite, el Reniec aclara que las personas entre 60 y 65 años pueden gestionarlo presencialmente en los Centros de Atención del Reniec o en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), o de manera virtual a través de la plataforma oficial del organismo.

¿Qué más debes saber sobre este proceso?

La renovación del DNI tiene un costo de 30 soles para el DNI azul (Código 02121) y 41 soles para el DNI electrónico (Código 00521). Quienes opten por realizar el trámite de manera presencial deben presentar una fotografía reciente tipo pasaporte, sin marco, de frente, sin lentes ni retoques, donde el rostro sea claramente visible.

Para los que prefieren hacerlo en línea, es necesario completar un formulario con datos personales en la página web del Reniec, previo al pago del trámite. Finalmente, una vez procesada la solicitud, deberán acudir a las oficinas del organismo para recoger su nueva cédula en un plazo aproximado de 10 días.

Por qué es importante tener un DNI electrónico

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.