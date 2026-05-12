Por Redacción EC

Tras el inicio de mayo 2026, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció una buena noticia para los más de 740 mil adultos mayores beneficiarios del programa Pensión 65: recibirán un importante pago a través del Banco de la Nación. Esta medida tiene como objetivo que las familias peruanas, en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, puedan afrontar la crisis económica y así solventar ciertos gastos básicos. Sin embargo, una de las novedades que trae este beneficio económico es el cobro digitalizado, lo cual permite a los pensionistas cobrar por medio de la tarjeta de débito del BN en cualquier agencia o Multired del territorio nacional en simples pasos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.