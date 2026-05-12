Tras el inicio de mayo 2026, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció una buena noticia para los más de 740 mil adultos mayores beneficiarios del programa Pensión 65: recibirán un importante pago a través del Banco de la Nación. Esta medida tiene como objetivo que las familias peruanas, en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, puedan afrontar la crisis económica y así solventar ciertos gastos básicos. Sin embargo, una de las novedades que trae este beneficio económico es el cobro digitalizado, lo cual permite a los pensionistas cobrar por medio de la tarjeta de débito del BN en cualquier agencia o Multired del territorio nacional en simples pasos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTOS ADULTOS MAYORES COBRAN LA PENSIÓN 65?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que cerca de 747 000 adultos mayores se encuentran recibiendo la subvención bimestral de S/ 350 correspondiente a Pensión 65 a través del Banco de la Nación. En esta oportunidad, el Midis anunció que, mediante las tarjetas de débito, los beneficiarios pueden cobrar en cualquier parte del país, ya sea en agencias o cajeros de la entidad financiera, sin necesidad de hacer colas o desplazarse a otro lugar.

Así, Cajamarca encabeza el ranking de regiones con mayor cantidad de usuarios tarjetizados, al registrar 86 397 beneficiarios. Además, le siguen Lima con 60 076, Piura con 57 685, Puno con 54 702 y Cusco con 52 641 usuarios. Asimismo, regiones como Áncash, Ayacucho, Junín, La Libertad, Loreto y San Martín destacan entre las zonas con mayor número de adultos mayores que ya hacen uso de este sistema de cobro en el país, conforme comparte La República.

¿CÓMO SABER SI ACCEDO A PENSIÓN 65?

Aquellos adultos mayores interesados en saber si integran el padrón oficial de beneficiarios de Pensión 65 pueden realizar la consulta de forma virtual con solo el DNI. Estos son: