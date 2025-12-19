El octavo retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de los fondos privados de pensiones está por finalizar en las próximos días. Por su parte, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), hasta la fecha son cerca de 4 millones de peruanos que no cuentan con saldo en sus fondos debido a los desembolsos masivos. Pese a ello, miles de afiliados continúan con el registro de sus solicitudes a través de las plataformas oficiales de cada AFP, como Profuturo, Prima AFP, AFP Habitat e Integra. En ese sentido, varios se mantienen a la expectativa de la llegada de su primer pago en sus cuentas bancarias a pocos días de finalizar diciembre 2025. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS AFILIADOS QUE RECIBIRÁN SU PRIMER PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE?

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, reveló que aproximadamente más de 3 millones de afiliados a las AFP han solicitado el retiro de su dinero, lo cual supone una caída del 20 % (S/ 17,900 millones) respecto al periodo previo. Así, pese a que estas cifras son preocupantes para los especialistas, esto representa una gran oportunidad para muchos peruanos para que puedan administrar de manera correcta a través del ahorro a fin de que puedan tener una pensión digna en el futuro. De esta manera, siguiendo el cronograma establecido por la SBS, miles de afiliados recibirán antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo su pago equivalente a la primera UIT (hasta S/ 5 350). A continuación, estas serían las posibles fechas en las que se realizaría el depósito a este grupo de asegurados:

DNI con último digito letra : Se registró la solicitud el 19 de noviembre de 2025 → recibirían máximo el 19 de diciembre de 2025

: Se registró la solicitud el 19 de noviembre de 2025 → recibirían máximo el 19 de diciembre de 2025 DNI con último dígito 0 : Se registró la solicitud el 20 de noviembre de 2025 → recibirían máximo el 20 de diciembre.

: Se registró la solicitud el 20 de noviembre de 2025 → recibirían máximo el 20 de diciembre. DNI con último digito 1 : Se registró la solicitud el 21 de noviembre de 2025 → recibirían máximo el 21 de diciembre.

: Se registró la solicitud el 21 de noviembre de 2025 → recibirían máximo el 21 de diciembre. DNI con último 2 : Se registró la solicitud el 24 de noviembre → recibirían máximo el 24 de diciembre.

: Se registró la solicitud el 24 de noviembre → recibirían máximo el 24 de diciembre. DNI con último 3: Se registró la solicitud el 25 de noviembre → recibirían máximo el 25 de diciembre.

¿QUÉ MENSAJE CONFIRMA LA LLEGADA DE LA PRIMERA UIT DE LA AFP?

En medio de las expectativas por la llegada del depósito de la primera UIT o monto menor en las cuentas bancarias, la AFP Integra anunció que varios de sus usuarios recibirán un mensaje (cargo realizado) que anticipa el desembolso del dinero en un máximo de dos días hábiles, es decir, en 48 horas. Durante esta etapa del trámite los afiliados deben mantenerse en alerta, ya que también podrían rechazar la solicitud en caso de haber cometido algún error que tenga que ver con el número de cuenta o entidad financiera. Por su parte, Habitat, Prima y Profuturo operan con sistemas independientes y rutas de acceso distintas, por lo que, las personas pueden consultar el estado de su solicitud, el cual puede presentar variaciones según la plataforma.