El plazo para solicitar el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, así como para presentar una rectificación o segunda solicitud, vence el próximo lunes 19 de enero. Con la UIT actualizada para el 2026, miles de peruanos intentan completar el desembolso de hasta S/22,000, pero diversos usuarios han reportado fallas y rechazos masivos en los portales de las principales administradoras.

Las propias administradoras de fondos de pensiones han precisado que existen fallas frecuentes que impiden avanzar con la rectificación del retiro, incluso cuando el afiliado cree cumplir con todos los requisitos. Descubre qué errores pueden provocar que tu solicitud sea rechazada, qué condiciones debes verificar antes de presentar el trámite y cómo hacer correctamente el proceso según tu AFP.

¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS COMUNES QUE LLEVAN AL RECHAZO DE LA RECTIFICACIÓN?

Según recoge Infobae de información brindada por Prima AFP, existe una serie de situaciones que explican por qué una segunda solicitud no es aceptada. Entre las principales se encuentran:

No haber registrado una primera solicitud de retiro en la plataforma oficial de la AFP correspondiente.

Tener una primera solicitud que aún no ha sido aprobada, lo que impide acceder a la rectificación.

Haber retirado previamente el monto máximo permitido de 4 UIT vigente al momento de la solicitud.

En estos casos, el sistema bloquea automáticamente la opción de segunda solicitud, por lo que es clave revisar el estado del trámite antes de intentar modificarlo.

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR UNA SEGUNDA SOLICITUD DE RETIRO AFP?

No todos los afiliados están habilitados para la rectificación. Este procedimiento está dirigido únicamente a quienes retiraron un monto menor al tope establecido y aún cuentan con saldo disponible en su cuenta individual. Además, la suma del primer y segundo retiro no debe superar los S/ 22.000 permitidos en total.

Asimismo, la solicitud debe ingresarse dentro del plazo oficial, que culmina el lunes 19 de enero de 2026. Quienes no hayan solicitado ningún retiro hasta ahora todavía pueden presentar su primera solicitud, sin necesidad de pasar por el proceso de rectificación.

Composición EC: Freepik / Andina

¿CÓMO DEBES GESTIONAR TU RECTIFICACIÓN SEGÚN TU ADMINISTRADORA ACTUAL?

Debido a que cada entidad privada maneja sus propios canales de atención, los usuarios deben seguir protocolos diferenciados para asegurar que su reclamo o actualización sea recibido correctamente por su gestora de fondos.

AFP Integra: Los ciudadanos deben conectarse a su Agencia Digital. Este procedimiento puede realizarse con total normalidad tanto desde la aplicación móvil oficial como a través de su página web principal.

Los ciudadanos deben conectarse a su Agencia Digital. Este procedimiento puede realizarse con total normalidad tanto desde la aplicación móvil oficial como a través de su página web principal. AFP Habitat: Esta administradora ha centralizado el proceso en un enlace exclusivo para retiros, permitiendo que los usuarios ingresen sus datos directamente en la dirección electrónica.

Esta administradora ha centralizado el proceso en un enlace exclusivo para retiros, permitiendo que los usuarios ingresen sus datos directamente en la dirección electrónica. Prima AFP: La gestión se efectúa ingresando a la oficina virtual del afiliado. Una vez dentro, se debe navegar por el menú de “Mis trámites”, seleccionar la pestaña “Otros” y marcar la opción específica para la segunda solicitud de hasta 4 UIT.

La gestión se efectúa ingresando a la oficina virtual del afiliado. Una vez dentro, se debe navegar por el menú de “Mis trámites”, seleccionar la pestaña “Otros” y marcar la opción específica para la segunda solicitud de hasta 4 UIT. Profuturo AFP: A diferencia de sus competidores, esta entidad está canalizando los pedidos de rectificación de forma personalizada únicamente mediante el uso de su Libro de Reclamaciones virtual.

(Fuente: El Peruano)

¿DÓNDE PUEDES CONSULTAR SI TIENES DUDAS SOBRE TU SOLICITUD?

Las AFP y las entidades supervisoras han habilitado líneas telefónicas y canales de atención para resolver consultas relacionadas con el octavo retiro y la rectificación de solicitudes.

AFP Integra: 01 513-5050

AFP Profuturo: 01 391-3636

AFP Hábitat: 01 230- 2200

AFP Prima: 01 615-7272

Asociación de AFP: WhatsApp 975 736 784

SBS: número de contacto para consultas 0800-10840.

VÍDEO RECOMENDADO: