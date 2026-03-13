Por Redacción EC

Tener a la mano los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales se ha convertido en un requisito común al momento de postular a un nuevo empleo en el Perú. Tradicionalmente, muchas personas pensaban que era necesario acudir a diferentes entidades para tramitar cada documento por separado, lo que implicaba tiempo, desplazamientos y costos adicionales. Hoy en día, gracias a la integración de los servicios, es posible solicitar los tres certificados desde un mismo punto de atención, lo que agiliza significativamente el proceso y reduce las molestias asociadas a los trámites presenciales. En Lima y varias ciudades del interior del país se han habilitado oficinas especializadas donde los ciudadanos pueden gestionar estos documentos de manera centralizada y eficiente. Además de indicar los lugares disponibles, estos centros informan sobre los costos aplicables, los requisitos que se deben cumplir y los documentos que se deben presentar al momento de la solicitud.