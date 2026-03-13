Tener a la mano los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales se ha convertido en un requisito común al momento de postular a un nuevo empleo en el Perú. Tradicionalmente, muchas personas pensaban que era necesario acudir a diferentes entidades para tramitar cada documento por separado, lo que implicaba tiempo, desplazamientos y costos adicionales. Hoy en día, gracias a la integración de los servicios, es posible solicitar los tres certificados desde un mismo punto de atención, lo que agiliza significativamente el proceso y reduce las molestias asociadas a los trámites presenciales. En Lima y varias ciudades del interior del país se han habilitado oficinas especializadas donde los ciudadanos pueden gestionar estos documentos de manera centralizada y eficiente. Además de indicar los lugares disponibles, estos centros informan sobre los costos aplicables, los requisitos que se deben cumplir y los documentos que se deben presentar al momento de la solicitud.

¡Atención! Así puedes tramitar tus antecedentes penales, policiales y judiciales y cuánto cuesta

Si necesitas verificar si cuentas con antecedentes por delitos o faltas investigadas por la policía, puedes solicitar el Certificado de Antecedentes Policiales en un formato único y oficial emitido por la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Criminalística. Este documento permite acreditar tu situación legal ante distintas instituciones a nivel nacional.

Es importante tener en cuenta que este certificado no se renueva automáticamente: su validez es de 90 días calendario a partir de la fecha de emisión, por lo que deberás tramitar uno nuevo cada vez que lo requieras para cualquier gestión o trámite oficial.

La solicitud puede realizarse tanto de manera presencial como digital, y puede ser gestionada por el titular del certificado o, en casos específicos, por su cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad, siguiendo los procedimientos establecidos por la institución para garantizar la legalidad y seguridad del trámite.

Cuáles son los requisitos

Como titular, debes presentar:

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga tus datos personales.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Como cónyuge, conviviente o pariente hasta el primer grado de consanguinidad:

Carta simple de autorización expresa e indubitable del titular facultando la realización de dicho trámite.

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga los datos personales del solicitante y su representante.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Antes de iniciar, debes saber esto

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación.

También puedes hacerlo presencialmente

Hazlo en 2 pasos:

1) Paga en el Banco de la Nación

Acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana con tu documento de identidad vigente y paga la tasa de S/ 8.50 con el código 08116. Recibirás el voucher y formulario de solicitud.

Algunas agencias cuentan con el sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Policiales. Si estás en una de ellas, podrás solicitarlo al momento del pago.

2) Solicita tu certificado

Si estás en una agencia del Banco de la Nación autorizada, solicita tu certificado después de realizar el pago. Tomarán tu huella dactilar y te entregarán el certificado. Este proceso toma de 5 a 15 minutos aproximadamente.

Si la agencia no expide este certificado, acércate a las comisarías a nivel nacional que cuentan con la sección CERAP. En Lima y Callao, puedes acercarte a estas oficinas o a los Centros MAC Piura, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Norte y MAC Callao.

Una vez ahí, entrega el voucher de pago y el formulario que te dieron en el banco. Te tomarán tu huella dactilar a través del sistema biométrico. Después de unos minutos, te entregarán el Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional.