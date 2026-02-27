Un nuevo bloqueo masivo de celulares vuelve a ejecutarse en Perú y alcanzará a equipos que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para frenar el uso de dispositivos con códigos de identidad adulterados o vinculados a actividades ilícitas.

Con esta nueva fase, ya son 300.000 teléfonos desactivados en lo que va del año, tras operativos realizados desde fines de enero. Las operadoras ya recibieron la orden de proceder y los usuarios incluidos en la lista serán notificados antes de que se concrete la suspensión. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE EJECUTARÁ EL NUEVO BLOQUEO MASIVO?

Esta intervención, que viene a ser la tercera del año, está prevista para febrero de 2026. En esta etapa se inhabilitarán 100.000 equipos adicionales que no aparecen registrados correctamente en la base oficial. Las empresas de telecomunicaciones deberán aplicar la restricción en los próximos días, siguiendo la disposición emitida por el organismo supervisor.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO ESTÁ INHABILITANDO TANTOS EQUIPOS MÓVILES?

La razón principal de esta intervención masiva es el combate frontal contra el mercado negro de dispositivos. El Estado peruano, a través del Renteseg, busca que los celulares con IMEI clonado o adulterado dejen de funcionar en las redes nacionales. Al dejar inoperativos estos equipos, se quita el incentivo económico a quienes se dedican al robo y la reventa de terminales.

Según las autoridades, los dispositivos afectados pertenecen mayoritariamente a usuarios que suelen recurrir a mercados informales, donde es común encontrar aparatos con antecedentes negativos o de procedencia irregular.

¿CÓMO SABER SI TU EQUIPO SERÁ SUSPENDIDO?

Los usuarios cuyos equipos estén incluidos en esta fase recibirán previamente un mensaje de texto de su operador. Esta alerta servirá como advertencia antes de la desactivación definitiva. No todos los casos implican necesariamente un delito, ya que también pueden existir errores en el registro o inconsistencias en la información del equipo.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI CELULAR FUE ADQUIRIDO LEGALMENTE EN PERÚ?

Si compraste tu teléfono en una tienda local y tienes problemas de registro, la responsabilidad de solucionar el inconveniente recae sobre el establecimiento comercial. Para evitar el bloqueo, sigue estos pasos:

Reúne toda la documentación física que demuestre la compra, como boletas, facturas o la caja original del equipo. Acude al punto de venta o contacta a la empresa vendedora para exigir que realicen la inscripción oficial en la Lista Blanca. Asegúrate de que el comercio valide la legalidad del terminal ante el regulador para que tu línea no sufra interrupciones.

¿QUÉ PASA SI EL TELÉFONO FUE COMPRADO EN EL EXTRANJERO?

En estos casos, el trámite se realiza directamente con la operadora telefónica. Allí verificarán que el IMEI físico coincida con el código que aparece al marcar *#06# en el equipo. Además, el titular deberá firmar una declaración jurada en la que confirme que el celular fue adquirido de manera legal para uso personal.

¿SE PUEDE RECLAMAR SI EL BLOQUEO ES INJUSTO?

Si el usuario considera que la suspensión no corresponde y dispone de pruebas de compra legítima, puede acudir a los centros de atención del regulador. En esas oficinas se realizan revisiones técnicas para comprobar la autenticidad del IMEI y, de ser procedente, autorizar la reincorporación del dispositivo a la red, según informa Infobae.

