Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Atención! Bloqueo masivo de celulares en Perú: lo que debes hacer HOY para que no suspendan tu línea | Foto: Andina
¡Atención! Bloqueo masivo de celulares en Perú: lo que debes hacer HOY para que no suspendan tu línea | Foto: Andina
Por Redacción EC

Un nuevo bloqueo masivo de celulares vuelve a ejecutarse en Perú y alcanzará a equipos que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para frenar el uso de dispositivos con códigos de identidad adulterados o vinculados a actividades ilícitas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.