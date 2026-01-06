Tener el DNI vencido puede dejar a miles de ciudadanos fuera de las urnas. Quienes no renueven este documento antes de la fecha de las elecciones no podrán ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el padrón electoral validado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un total de 2 001 447 personas registraban su DNI caducado al momento del cierre del padrón, ocurrido el 14 de octubre de 2025.

¿PODRÉ VOTAR SI ESTOY EN EL PADRÓN?

El Reniec aclaró que, más allá de estar incluido en el padrón electoral, es obligatorio contar con un Documento Nacional de Identidad en regla para poder votar. Sin un DNI vigente, el ciudadano no podrá ser admitido en la mesa de sufragio el día de las elecciones.

¿CÓMO DEBEN PROCEDER QUIENES AÚN NO RENUEVAN?

La clave está en renovar el DNI antes del 12 de abril de 2026. Aunque el trámite se realice después del cierre del padrón electoral, el nuevo documento será aceptado siempre que esté vigente el día de la votación. De ello dependerá que el ciudadano pueda realizar su derecho al voto sin inconvenientes.

¿HASTA CUÁNDO DE 2026 SE PAGARÁ LA BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD EN PERÚ?

A nivel nacional, un sector de trabajadores en particular recibe cada año ciertos incentivos y beneficios que buscan aliviar carga económica, siendo el Bono por Escolaridad aquel concepto que con miras al 2026, figura nuevamente incluido en presupuesto de gastos puntual.

De acuerdo a información brindada mediante ley publicada el 4 de diciembre de 2025, hoy se confirma que dicha prestación monetaria “se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero”, y ascendente a los 400 soles pagada hasta estas fechas, según entidad de gobierno peruano donde laboras:

Miércoles 21 de enero / Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas

Inicia el 2026, y los trabajadores del sector público recibiendo bonificación por escolaridad que figura incluida en la planilla de pagos correspondiente a enero. (Fuente: El Peruano)

Jueves 22 de enero / Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores

Viernes 23 de enero / Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Lunes 26 de enero / Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

A propósito de este otorgamiento de la bonificación por escolaridad ascendente a los 400 soles, y a falta de aprobación de reglamento para hacerlo efectivo, resulta importante destacar que a diferencia de los siguientes trabajadores del sector público que reciben la prestación abonada en enero 2026, los profesores contratados y auxiliares de educación en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, recién lo podrán percibir hacia fines del mes de junio:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512 .

. Docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220 .

. Personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153 .

. Obreros permanentes y eventuales del Sector Público .

. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) .

. Pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091.

