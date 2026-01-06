La Carretera Central se ha convertido en una de las principales vías del Perú, debido a que conecta Lima con importantes zonas del país. Sin embargo, en los últimos días ha sido tema de debate, ya que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció oficialmente que llevará a cabo ciertas modificaciones y restricciones que afectará directamente a diversos vehículos desde este 1 de enero de 2026. Si bien es cierto, esta medida temporal genera cierta molestias entre los conductores, los factores de esta decisión se basan en que la carretera opera por encima de su capacidad prevista. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES QUE ESTABLECIÓ EL MTC EN LA CARRETERA CENTRAL?

A través de la Resolución Directoral n° 032-2025-MTC/18, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció la restricción del tránsito de vehículos especiales, de carga especial y de combinaciones vehiculares especiales en la Ruta Nacional PE-22, conocida como Carretera Central, en el tramo que va del kilómetro 19 (Ñaña) al kilómetro 161 (centro poblado Curipata), medida que regirá desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. De acuerdo a estudios realizados, esta importante vía operaba por encima de su capacidad permitida, lo que generaba una fuerte congestión vehicular, además de incrementar el riesgo de accidentes de tránsito y ocasionar considerables daños a la infraestructura.

Por ello, según lo dispuesto por el MTC, de lunes a jueves se autorizará el tránsito de un número limitado de vehículos especiales y de unidades que transporten carga especial, siempre que cuenten con la autorización correspondiente de Provías Nacional. En cambio, de viernes a domingo, la circulación de estos vehículos quedará prohibida debido al mayor flujo vehicular que se registra en esos días. Asimismo, las combinaciones vehiculares especiales, como los bitrenes, tendrán restringido el paso por este tramo de la Carretera Central en todo momento. Así, la medida busca mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y preservar la infraestructura de una de las carreteras más importantes a nivel nacional.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO QUE BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES?

Según las normativas del MTC, aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses, a fin de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del chofer ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.