El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. Al respecto, el 8 de noviembre de manera puntual, se presenta como una nueva fecha de entregas efectivas gracias a jornadas habilitadas por parte de municipalidad que pone a tu disposición variados servicios, y a partir de los cuales puedes terminar obteniendo la cédula biométrica gratuitamente.
ESTA MUNICIPALIDAD HABILITA JORNADA DE ENTREGA GRATUITA DE DNIE PARA EL 8 DE NOVIEMBRE
Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente tiene la posibilidad de obtener la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.
Transcurridos ya 10 meses, la estratégica alianza entre el RENIEC y la siguiente comuna, continúa promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y durante la programada jornada del sábado 8 de noviembre:
- Municipalidad Distrital de San Bartolo
- Horario: De 9.30 a.m. a 1 de la tarde
- Lugar: Boulevard del Mercado
- Requisitos:
Si requieres cambio de domicilio, acércate a dicha dirección junto a copia de recibo de agua y/o luz.
Si requieres cambio de estado civil, acércate a dicha dirección junto a partida de nacimiento como casado, acta de matrimonio y defunción como viudo, y acta de matrimonio con la anotación al margen de la disolución del vínculo como divorciado.
En relación a esta campaña itinerante programada para el sábado 8 de noviembre de 9.30 a.m. a 1 p.m., resulta importante destacar con respecto a los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de DNIe, que los vecinos de San Bartolo podrán llevar a cabo los siguientes trámites durante solamente dicha fecha:
- Emisión de DNIe para niños y adolescentes entre 0 y 17 años.
- Emisión de DNIe para adultos mayores de 60 años.
- Cambio de domicilio.
- Actualización de estado civil.
- Renovación o cambio de DNI.
- Otros trámites documentarios relacionados.
ESTO CUESTA DE MANERA PROMOCIONAL EL DNIE 3.0 QUE FORMA PARTE DE CAMPAÑA LANZADA POR EL RENIEC
La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.
De esta forma es como lo terminó confirmando el RENIEC, y oficialmente, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.
Según la información compartida, este DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta fin de año, terminará costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.
A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.
ESTOS SON LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE RENIEC PARA TRAMITAR EL DNIE 3.0 POR PRIMERA VEZ
- Ficha Registral suscrita por el titular, y con carácter de Declaración Jurada.
- Formato para ser llenado te lo proporciona el registrador de turno.
- Copia Certificada de Acta de Nacimiento.
- Este requisito no será necesario si el acta figura en base de datos del RENIEC.
- Un recibo impreso o digital de Agua, Teléfono, Predial o Arbitrios con antigüedad máxima de 6 meses.
- Copia simple de la Constancia de Inscripción Militar (CIM), si cuentas con ella.
- Recibo de Pago por Derechos Administrativos.
CUMPLE CON ESTOS 3 SENCILLOS PASOS PARA TRAMITAR EL DNIE 3.0 CON ÉXITO
1- Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, oficinas del BCP, Yape, o a través de ViaBCP.
2- Con el voucher de pago recibido, y la documentación requerida, acércate al RENIEC o MAC más cercano a tu domicilio a fin de entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento acceder a la entrega de ticket de recojo.
3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.