Se acercan días decisivos para el Perú, con el 12 de abril marcado como una fecha clave en la que millones de ciudadanos mayores de edad acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha captado la atención pública tras emitir una resolución que establece los lineamientos para el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso en aquellos casos donde la cédula haya perdido vigencia por caducidad. Según lo dispuesto por el organismo, durante las Elecciones Generales 2026, el DNI deberá ser presentado a los miembros de mesa antes de la votación presidencial, garantizando así la validez del proceso y la correcta identificación de los electores. Esta medida busca agilizar la verificación de identidad y evitar inconvenientes en los locales de votación, asegurando que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manera segura y ordenada. Además, RENIEC recuerda que es responsabilidad de cada elector contar con su DNI disponible y en condiciones de uso el día de la elección.

¡Atención! Esto es lo que dice la RENIEC sobre votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026

Presentar tu DNI permitirá ser considerado para la elección de diversos cargos públicos, y, en este marco, el RENIEC ha emitido la Resolución Jefatural N° 000030. Con esta medida, se prorroga de manera excepcional la vigencia de los DNI que estén vencidos o próximos a vencer hasta el 12 de abril de 2026, asegurando que ningún elector se vea impedido de votar por cuestiones de caducidad del documento.

Esta disposición busca garantizar la participación plena de los ciudadanos, evitando que situaciones administrativas menores interfieran con el ejercicio del derecho al sufragio. Además, refuerza la responsabilidad de los votantes de portar su cédula, ya sea vigente o prorrogada, el día de la elección.

“Los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, a pesar de que se encuentren caducos”, remarca la entidad a través de nota de prensa, y puntualizando en que con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, se trata de una medida excepcional buscando “garantizar la participación de todos los peruanos”.

¿Qué es el voto preferencial en las Elecciones Generales 2026?

Millones de peruanos se alistan para ejercer su derecho al voto, y en ese sentido con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, el término preferencial es aquel que llama la atención debido a características ofrecidas de manera muy particular.

A través de redes sociales, la ONPE explica que termina tratándose de un “mecanismo opcional” a partir del cual gozarás de la chance durante la jornada del 12 de abril, de poder “elegir a candidatos específicos de la lista de una organización política”.

Basado en la votación por presidente y vicepresidentes, Senado a nivel nacional, Senado a nivel regional, diputados y representantes del Parlamento Andino, la cédula incluirá aquellas 5 columnas cuyos recuadros vacíos pueden ser completados mediante la colocación de números que identifican a los candidatos de tu preferencia.

Esto pasará si no votas en las Elecciones Generales 2026: la escala de multas que debes conocer antes de los comicios

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.