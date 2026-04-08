Por Redacción EC

Se acercan días decisivos para el Perú, con el 12 de abril marcado como una fecha clave en la que millones de ciudadanos mayores de edad acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha captado la atención pública tras emitir una resolución que establece los lineamientos para el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso en aquellos casos donde la cédula haya perdido vigencia por caducidad. Según lo dispuesto por el organismo, durante las Elecciones Generales 2026, el DNI deberá ser presentado a los miembros de mesa antes de la votación presidencial, garantizando así la validez del proceso y la correcta identificación de los electores. Esta medida busca agilizar la verificación de identidad y evitar inconvenientes en los locales de votación, asegurando que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manera segura y ordenada. Además, RENIEC recuerda que es responsabilidad de cada elector contar con su DNI disponible y en condiciones de uso el día de la elección.