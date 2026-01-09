Yape, la aplicación de pagos móviles del Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha vuelto muy popular por sus transferencias instantáneas y seguras. No obstante, esa rapidez puede generar errores, como enviar dinero al contacto equivocado o introducir un monto incorrecto. Ante estas situaciones, muchos usuarios se cuestionan si es posible anular o recuperar la operación.

La aplicación dispone de herramientas diseñadas para ayudar a los usuarios a recuperar el dinero enviado por equivocación. A continuación, te detallamos las alternativas que puedes utilizar en estos casos.

¡Atención! Esto te recomienda hacer Yape para recuperar tu dinero tras un pago enviado por error

Es importante tener en cuenta que, si envías dinero por Yape a un contacto equivocado o con un monto incorrecto, no es posible anular ni revertir la transferencia, ya que la plataforma procesa los pagos de manera inmediata.

Sin embargo, esto no significa que el dinero esté irremediablemente perdido. La forma más práctica de recuperar los fondos es contactar al destinatario de la transferencia y pedirle amablemente que devuelva el monto enviado por equivocación.

¿Qué más debes saber sobre este proceso?

Aunque Yape no permite cancelar una transferencia ya realizada, la aplicación ofrece un recurso que puede ser útil en estos casos. Dentro del Centro de Ayuda, el usuario puede localizar la transacción errónea y activar la opción “Me equivoqué al yapear”, la cual envía un mensaje oficial al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Cabe destacar que la efectividad de esta herramienta depende totalmente de la voluntad del receptor para reembolsar el monto enviado por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Las equivocaciones al enviar dinero pueden darse por distintos motivos, por lo que se recomienda a los usuarios revisar con atención todos los datos antes de confirmar la transferencia, evitando así posibles pérdidas.

Además, es aconsejable conservar los comprobantes de cada operación, ya que pueden servir como respaldo en caso de requerir un reembolso o iniciar algún trámite formal.