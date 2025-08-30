Viajar a Estados Unidos, ya sea por turismo, trabajo, estudios o negocio, se ha convertido en uno de las más grandes anhelos de las personas. De hecho, contar con una visa americana puede facilitar el ingreso de manera legal a este país para hacer escalas en vuelos y, en ciertos casos, permite realizar cambios de estatus migratorio, abriendo puertas a futuras oportunidades. En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en Perú anunció las modificaciones que se realizarán para el proceso de solicitud del visado a partir del 2 de septiembre. Esta medida permitirá que algunos ciudadanos queden exentos de la entrevista presencial, mientras que otros deberán presentarse al consulado. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CAMBIOS ANUNCIÓ LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS PARA LOS SOLICITANTES DE VISA EN PERÚ?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Perú, a partir del 2 de septiembre entrará en vigor una nueva modificación dirigidos exclusivamente para las visas de no inmigrantes. En el caso de los menores de 14 años y los mayores de 79 años deberán presentarse obligatoriamente para la entrevista personal en la sede diplomática, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, Lima. Esto ha generado una serie de malestar entre los peruanos debido a estas restricciones para obtener el ansiado visado norteamericano.

Por otro lado, existen exoneraciones para diversas categorías de visas estadounidenses que incluye a las categorías A-1 y A-2, correspondientes a jefes de misión, diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares. Asimismo, alcanza a la visa C-3, destinada a funcionarios de gobierno y acompañantes en tránsito, así como a las visas G-1 a G-4, otorgadas a representantes y trabajadores de organismos internacionales.

Eso no es todo, pues, para los que buscan la renovación de la visa B-1/B-2 (turismo y negocios), tienen la opción de no acudir a una entrevista personal siempre y cuando lleven a cabo el proceso hasta 12 meses después de su vencimiento. Para ello, dicho visado debió tener validez completa y que la persona lo obtuvo siendo mayor de edad, es decir, más de 18 años. Cabe mencionar que la determinación final recaerá en los oficiales consulares, quienes tendrán la facultad de requerir una entrevista en caso lo estimen pertinente.

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS ESPECIALISTAS A LOS SOLICITANTES DE VISA?

Los especialistas recomiendan iniciar la preparación con mayor anticipación, pues reunir la documentación adicional puede tomar tiempo. También insisten en consultar de manera frecuente la página oficial de la embajada de Estados Unidos, donde se actualizan los detalles del proceso, para evitar errores o retrasos el día de la cita.