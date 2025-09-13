Como parte de un plan estratégico, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto medidas orientadas a reducir el flujo de migración irregular a los ciudadanos extranjeros que radican en nuestro país. Este proceso de formalización migratoria contempla un aumento de los operativos de verificación y fiscalización a nivel nacional, así como actividades de regularización y la aplicación de procesos sancionadores, entre otras acciones. De esta manera, se busca fortalecer la integración de la población migrante, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional y preservar el orden interno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN PARA EXTRANJEROS EN EL PERÚ?

A través de sus plataformas oficiales, bajo el lema “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que a partir de este lunes 15 de septiembre inicia el proceso de formalización migratoria dirigido exclusivamente a los ciudadanos extranjeros que excedieron su tiempo de permanencia o residencia, con excepción de los que ingresaron de manera irregular al país. Por consiguiente, se busca garantizar la seguridad del país y mantener el orden interno.

De esta manera, si el tiempo de expiración venció del Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) o del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), se deberá cambiar la calidad migratoria Especial Residente a fin de obtener el Carné de Extranjería (CE). Esto permitirá que la persona pueda quedarse en el país durante un año con la opción de aplazar el tiempo. Para acceder a este documento, que tiene un costo de S/ 40.60, la persona puede ingresar a la plataforma de la Agencia Digital de Migraciones (LINK) para iniciar con el trámite.

En el caso de los extranjeros que laboran en nuestro país pueden solicitar el cambio a la calidad migratoria de Trabajador Residente, la cual tiene una vigencia de 365 días, prorrogable. Si el contrato contempla periodos de prueba o tiene una duración menor a un año, corresponde tramitar la calidad migratoria de Trabajador Temporal, que tiene un precio de S/ 161.40. En cuanto a las personas extranjeras que viven en el país y tienen un lazo familiar con un peruano, es decir, padre, madre o un menor de edad, deberá solicitar el cambio de calidad migratoria por la de familiar residente.

¿CÓMO SACAR EL PASAPORTE SIN DEPENDER DE LOS TRAMITADORES?

Desde hace meses, e incluso años, muchas personas viven un verdadero calvario para obtener una cita a fin de obtener el pasaporte por medio de la página web de Migraciones. A través de una investigación de Latina Noticias, se conoció que los tramitadores suelen cobrar hasta S/ 100 por brindar una fecha en la que se pueda contar con este importante documento, aprovechándose de la desesperación y necesidad de la ciudadanía.

Ante esta situación, Migraciones anunció una serie de medidas para acceder al pasaporte de manera rápida y segura. No obstante, previo a iniciar el trámite, la persona deberá pagar S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte (código 01810) que puede ser en el Banco de la Nación, un agente Multired o en la plataforma Págalo.pe. Es importante mencionar que la cita solo se puede programar a través del portal oficial (LINK).

Paga por el derecho de trámite

Págalo.pe: pago online con tarjeta VISA o Mastercard usando el código 01810.

Banco de la Nación: pago en ventanilla o agente Multired, indicando tu DNI.

En caso de pagar S/ 98.60 previamente, deberás abonar S/ 22.30 adicionales con el mismo código.

Obtén tu cita

Ingresa al sistema de citas en línea, selecciona la sede y registra tus datos.

Guarda o imprime la constancia de cita y lleva tu Declaración Jurada si aplica.

Acude a tu cita

Presenta tu DNI, recibo de pago y constancia de cita.

El trámite es presencial; el titular debe acudir personalmente.

Pasa por la toma de foto.

No usar gafas, lentes de contacto de color, sombreros, cerquillos, cabello cubriendo el rostro ni piercings faciales.

Recoge tu pasaporte