Cuando un integrante del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) fallece, surge la interrogante sobre el destino de la pensión percibida o de los aportes acumulados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha precisado, mediante sus canales oficiales, qué familiares pueden acceder a la pensión y bajo qué modalidades se concede en estas situaciones.

Según la Oficina de Normalización Previsional (ONP), los beneficiarios varían según el grado de parentesco con el afiliado o pensionista. A continuación, te explicamos cómo se gestiona la pensión de un jubilado de la ONP después de su fallecimiento.

La ONP establece que, al fallecer un afiliado o pensionista, los familiares directos tienen derecho a recibir una pensión. Los beneficiarios son:

El cónyuge (esposa o esposo) o la pareja conviviente, quienes acceden a una pensión de viudez.

Los hijos, que reciben una pensión de orfandad.

Los padres, que pueden solicitar una pensión de ascendencia.

¿EXISTE ALGUNA OPCIÓN ECONÓMICA SI NO CORRESPONDE OTORGAR UNA PENSIÓN?

En aquellos casos en que no sea posible entregar una pensión a los familiares, la ONP permite solicitar el capital de defunción, que constituye una devolución económica vinculada al fallecimiento del afiliado. Este trámite puede realizarse desde cualquier lugar del país mediante una videollamada, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

¿LOS APORTES SE PIERDEN SI EL AFILIADO MUERE ANTES DE LOS 65 AÑOS?

La ONP ha precisado que es falso que los aportes de un afiliado se pierdan si este fallece antes de cumplir la edad de jubilación. El dinero acumulado se destina al beneficio de los familiares a través de pensiones o, en su defecto, mediante el capital de defunción, según explica el diario La República.

¿CÓMO COBRAR LA PENSIÓN DE LA ONP?

La ONP ha establecido una variedad de opciones para el cobro, incluyendo la posibilidad de acudir a las agencias bancarias del Banco de la Nación, o esperar el abono en su cuenta de ahorros. También podrán cobrar en las agencias del BBVA, Scotiabank, Banco GNB, BanBif e Interbank.

Esta diversidad de métodos de pago refleja el compromiso de la ONP por garantizar la comodidad y accesibilidad para todos los afiliados, asegurando que el proceso sea lo más conveniente y eficiente posible.

VIDEO RECOMENDADO: