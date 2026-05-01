Por Redacción EC

El desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado en el Perú con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma de pagos. En ese contexto, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas anunció una buena noticia para miles de exfonavistas: el inicio del pago para el nuevo grupo del Reintegro 5 en mayo 2026. Este grupo de beneficiarios podrá acercarse al Banco de la Nación para cobrar su respectivo dinero, el cual les permitirá cubrir necesidades básicas como la compra de medicamentos, alimentos o el pago del alquiler del hogar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.