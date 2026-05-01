El desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado en el Perú con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma de pagos. En ese contexto, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas anunció una buena noticia para miles de exfonavistas: el inicio del pago para el nuevo grupo del Reintegro 5 en mayo 2026. Este grupo de beneficiarios podrá acercarse al Banco de la Nación para cobrar su respectivo dinero, el cual les permitirá cubrir necesidades básicas como la compra de medicamentos, alimentos o el pago del alquiler del hogar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL PAGO DEL REINTEGRO 5 DEL FONAVI?

A través de sus plataformas oficiales, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas informó que, a través de su presidente Luis Luzuriaga, todos los exfonavistas que integren el nuevo padrón del Reintegro 5 podrán cobrar su dinero a partir de este jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. Sin embargo, como primer paso, la Comisión Ad Hoc se reunirá este 7 de mayo para aprobar una serie de medidas, como los informes técnicos, la resolución administrativa y el padrón oficial del presente grupo, con el objetivo de establecer el número exacto de beneficiarios que accederán a los montos en esta etapa.

Como se sabe, el padrón del Reintegro 5 contemplaría a exaportantes de 67 años a más, así como a familiares de fonavistas fallecidos que hubieran alcanzado los 88 años o más, considerando como fecha de corte el 31 de mayo de 2026. Asimismo, este grupo estaría conformado por cerca de 70 000 beneficiarios, y el monto total a desembolsar superaría los 260 millones de soles. En esta etapa quedarán excluidos quienes ya integraron grupos de reintegro anteriores. “El jueves 14 de mayo inicia el pago. La Secretaría Técnica ya coordinó con el Banco de la Nación para que los fonavistas de este padrón puedan cobrar su dinero desde esta fecha”, comunicó Luzuriaga.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LOS CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS EN EL REGISTRO DEL FONAVI?

Los exafiliados que deseen recuperar sus aportes deben sustentar, con documentos, las contribuciones realizadas a lo largo de su trayectoria laboral. En la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, el proceso se clasifica mediante cinco letras que distinguen cada fase de validación y desembolso. Estos son: