Hoy el uso de plataformas digitales se acentúa a nivel global, y también aquellas páginas web que, por ejemplo, habilita el gobierno peruano para realizar consultas muy particulares. En esta ocasión, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es la entidad a la cual vamos a referirnos, y que viene llamando la atención de usuarios sobre todo, tras anunciar el lanzamiento oficial de herramienta potenciada con Inteligencia Artificial (IA). La información brindada remarca que funciona como un asistente conversacional, y para facilitar la búsqueda de diversas resoluciones.

INDECOPI LANZA HERRAMIENTA POTENCIADA CON IA Y SORPRENDE A USUARIOS

El objetivo del Estado peruano, hoy recae sobre la importancia de mejorar la experiencia de usuarios que hacen uso de los servicios brindados, y en esta ocasión tal y como lo detallamos líneas arriba, el Indecopi llama la atención lanzando buscador de resoluciones potenciado con IA.

Actualmente, dicha herramienta se encuentra en una etapa de marcha blanca, y a partir de operatividad, los ciudadanos podrán acceder de manera transparente a todos los documentos basados en decisiones institucionales en materias de la Protección al Consumidor, Propiedad Intelectual y Defensa de la Competencia.

Según lo precisa Indecopi oficialmente, la implementación del buscador de resoluciones potenciado con IA, hoy resulta posible gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y cumpliendo con la Ley 31692, termina complementando la plataforma ya existente donde encuentras los fallos finales y todas las medidas cautelares.

RESOLUCIÓN DE INDECOPI QUE SUPRIME EXIGENCIA DEL MTC DIRIGIDA A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE TURÍSTICO

La relación de requisitos que deben cumplir las empresas cuyo servicio público figura orientado a brindar transporte terrestre turístico, hoy sufre una modificación muy particular, y esto luego de que el Indecopi resolviera eliminar la condición de presentar declaraciones juradas sobre antecedentes sancionadores.

Mencionando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (SUTRAN) como entidades que impusieron barreras burocráticas declaradas ilegales, dicho organismo mediante la Resolución N° 0500 publicada el 8 de febrero, refiere que las exigencias enmarcadas en el numeral 55.1.11 del artículo 55 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes (RNAT) y el numeral 3 del procedimiento DSTT-028, terminan quedando suprimidas por el siguiente motivo:

“Las exigencias de presentar declaraciones juradas de no haber recibido sanción firme de cancelación, inhabilitación o suspensión precautoria se sustentan en hechos que derivan de procedimientos administrativos del propio sector, por lo que la entidad cuenta de manera directa con dichos registros y está obligada a verificarlos mediante sus mecanismos internos o a través de interoperabilidad, conforme a los numerales 48.1.1 y 48.1.2 del artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”

Cabe resaltar entorno a la publicación de resolución puntual a cargo del Indecopi, que si bien termina eliminándose el requisito de presentar declaraciones juradas sobre antecedentes sancionadores, y por parte de empresas que brindan el servicio de transporte turístico de personas a nivel nacional, “se considera necesario precisar que la declaración de barreras burocráticas ilegales no implica el otorgamiento de alguna autorización ...” para recibir la TUC.

ESTOS OTROS REQUISITOS SI DEBEN CUMPLIRSE PARA OBTENER LA TUC EN PERÚ

Formulario 003/17.2 y anexos donde figure señalado el número de la partida registral, oficina registral y asiento de la empresa, certificados SOAT vigentes, certificados de Inspección Técnica Vehicular vigentes, y números de placas de los vehículos.

Copia del contrato o recibo de pago con operador telefónico que acredite que su representada cuenta con número, código o mecanismo para la comunicación con cada uno de los vehículos habilitados en el servicio de transporte de personas.

Declaración Jurada sobre la relación de conductores, indicando el número de sus licencias de conducir.

La documentación o prueba suficiente que acredite que cuenta con el Manual General de Operaciones, firmado y elaborado de acuerdo a los lineamientos señalados en el numeral 42.1.5 del artículo 42° del RNAT.

Fotocopia de los Certificados de Limitador de Velocidad (solo para vehículos M3).

Currículum documentado de los encargados de las áreas de operaciones y prevención de riesgos.

Fotocopia del documento que acredite que eres el titular o tienes suscrito contrato vigente que permite el uso y usufructo de una oficina administrativa.

Contar con un registro de eventos y ocurrencias, y adjuntar copia del contrato de GPS de cada vehículo de la empresa.

Declaración jurada y documentación que acredite contar con Patrimonio Mínimo Exigido, y en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de acuerdo a la clase de autorización que solicita.

Pago de 201.70 soles en agencia del Banco de la Nación (BN), y por el derecho de autorización para prestar servicio público especial de transporte terrestre turístico de personas o trabajadores y social de ámbito nacional.