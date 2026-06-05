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¡Atención jubilados! Así es la primera agencia del Banco de la Nación pensada solo para adultos mayores | Foto: Andina
¡Atención jubilados! Así es la primera agencia del Banco de la Nación pensada solo para adultos mayores | Foto: Andina
Por José Templo

El Banco de la Nación presentó una nueva propuesta de atención enfocada en mejorar la experiencia de los adultos mayores. Se trata de la primera agencia bancaria del país creada especialmente para este sector, un espacio que cuenta con infraestructura adaptada, personal capacitado y servicios orientados a brindar mayor comodidad durante la realización de trámites y operaciones financieras. La iniciativa busca responder al crecimiento de esta población y a la necesidad de ofrecer una atención más inclusiva para quienes cobran pensiones o reciben programas sociales del Estado. Además, forma parte de un plan que contempla la implementación de espacios similares en otras ciudades del Perú. A continuación, conoce dónde se encuentra esta agencia, cuáles son sus principales características y qué beneficios ofrece a los usuarios.

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