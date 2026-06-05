El Banco de la Nación presentó una nueva propuesta de atención enfocada en mejorar la experiencia de los adultos mayores. Se trata de la primera agencia bancaria del país creada especialmente para este sector, un espacio que cuenta con infraestructura adaptada, personal capacitado y servicios orientados a brindar mayor comodidad durante la realización de trámites y operaciones financieras. La iniciativa busca responder al crecimiento de esta población y a la necesidad de ofrecer una atención más inclusiva para quienes cobran pensiones o reciben programas sociales del Estado. Además, forma parte de un plan que contempla la implementación de espacios similares en otras ciudades del Perú. A continuación, conoce dónde se encuentra esta agencia, cuáles son sus principales características y qué beneficios ofrece a los usuarios.

¿CÓMO ES LA PRIMERA AGENCIA DEL BANCO DE LA NACIÓN EXCLUSIVA PARA ADULTOS MAYORES?

La nueva oficina fue creada con el objetivo de brindar una atención especializada a las personas mayores. Sus instalaciones han sido acondicionadas para facilitar el acceso y la permanencia de los usuarios durante la realización de trámites bancarios. Aunque la prioridad está dirigida a jubilados y beneficiarios de programas sociales, la entidad precisó que también podrá atender a ciudadanos de otras edades cuando exista disponibilidad de módulos de atención.

Foto referencial: Andina

¿DÓNDE ESTÁ UBICADA Y CUÁL ES SU HORARIO DE ATENCIÓN?

La agencia opera en la avenida El Retablo 498, en el distrito de Comas. Los usuarios pueden acudir de lunes a viernes entre las 8:15 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Además, la oficina abre los sábados desde las 9:15 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, ampliando así las opciones para quienes necesitan realizar operaciones bancarias durante el fin de semana.

¿QUÉ FACILIDADES OFRECE ESTA NUEVA OFICINA?

Entre los principales servicios e implementos destacan los siguientes:

Siete módulos destinados a la atención de usuarios.

Amplias zonas de espera con capacidad para más de 60 personas.

Pantallas y sistemas de audio para anunciar los turnos.

Mesas de apoyo para revisar documentos y formularios.

Rampas de acceso para personas con movilidad reducida.

Señalización en relieve para usuarios con discapacidad visual.

Servicios higiénicos adaptados.

Un espacio de asistencia básica equipado con camilla y silla de ruedas.

Asimismo, el personal recibió capacitación para ofrecer una atención preferencial y acompañar a los usuarios en el uso de herramientas digitales y operaciones virtuales.

Foto referencial: Andina

¿POR QUÉ EL BANCO DE LA NACIÓN DECIDIÓ IMPLEMENTAR ESTE MODELO?

La entidad explicó que esta medida responde al crecimiento de la población adulta mayor en Lima Metropolitana. Actualmente, las personas de 60 años a más representan una parte importante de los habitantes de la capital, lo que ha generado una mayor demanda de servicios relacionados con el cobro de pensiones y otros beneficios estatales. Debido a ello, se espera que la agencia registre cerca de 11.700 operaciones cada mes.

¿SE ABRIRÁN MÁS ESPACIOS SIMILARES EN EL PAÍS?

Sí. El Banco de la Nación adelantó que continuará desarrollando este modelo de atención en otras ciudades. Tras la implementación de un espacio especializado para adultos mayores en Trujillo, la institución proyecta habilitar nuevas áreas para esta población en Arequipa, Iquitos y San Borja, según informa Andina.

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